Erdinger KMS-Schüler: Viele preiswürdige Leistungen

Erfolgreiche Musikschüler auf einen Blick: Die Erdinger KMS-Teilnehmer mit ihrern Lehrern und Schulleiter Peter Hackel (r.). © KMS

Das fleißige Üben hat sich gelohnt: Erdinger Kreismusikschüler schneiden beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hervorragend ab.

Erding – Mit 53 Teilnehmern hat die Kreismusikschule (KMS) Erding beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Flughafenregion hervorragend abgeschnitten. Insgesamt erspielten die Schülerinnen und Schüler 13 erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb (dies ist serst ab Altersgruppe II möglich), 24 erste, 14 zweite und zwei dritte Preise.

„Nach den Einschränkungen der beiden letzten Jahre hat das Musizieren in Präsenz wieder zu alter Stärke zurückgefunden“, freute sich KMS-Leiter Peter Hackel. Die Nachwuchstalente hatten sich mit ihren Lehrkräften monatelang intensiv auf das Wertungsspiel vorbereitet. Hackel gratulierte allen Beteiligten zu ihren Leistungen und betonte, wie motivierend es sei, auf ein Ziel hinzuarbeiten und sich dadurch weiter zu entwickeln. Der Wettbewerb war heuer von der Städtischen Musikschule Freising organisiert worden, nächstes Jahr findet er wieder an der Kreismusikschule in Erding statt.

Die KMS-Schüler werden unterrichtet von Verena Binder, Sofia Blechschmidt, Ulli Büsel, Yumeko Fukushima-Rost, Dieter Geitz, Claudia Góndola de Hackel, Arno Haselsteiner, Andrea Heimpel, Dr. Rüdiger Herrmann, Irina Isaak, Isolde Lipp, Vadym Palii, Michael Riedmaier, Maria Roggenhofer, Christian Schichtl und Ira Scholz.

Die Ergebnisse: Altersgruppe (AG) IA: Shirley Jian, Klavier, 1. Preis. AG IB: Josefa Mair, Theo Becker, Akkordeon-Duo, 1. Preis; Elisabeth Wagner, Vitus Grötsch, Akkordeon-Duo, 1. Preis; Alma Thyrhaug, Gesang, 1. Preis; Galina Snoeij, Gesang, 1. Preis; Josefina Nützl, Gesang, 1. Preis; Leonard Scholz, Gesang, 1. Preis; Moritz Scholz, Gesang, 1. Preis; Anna Blechschmidt, Klavier, 1. Preis; Fiona Leipold, Klavier, 1. Preis; Lucy Gu, Klavier, 1. Preis.

AG II: Jakob Tongson, Klavier, 1. Preis mit Weiterleitung; Jenny Liu, Klavier, 1. Preis m. WL; Linda Liu, Klavier, 1. Preis m. WL; Katarina Sordel, Maxi Holzner, Akkordeon-Duo, 1. Preis; Linda Liu, Jenny Liu, Violine-Duo, 1. Preis; Josefina Ashoff, Nicola Piepersberg, Querflöten-Duo, 1. Preis; Amelie Heilmaier, Felix Binder, Akkordeon-Duo, 2. Preis; Theo Becker, Xaver Mair, Akkordeon-Duo, 2. Preis; Leo Yichen Bao, Klavier, 2. Preis; Timm Shensen Liu, Klavier, 2. Preis; Jana Rödel, Leonie Rödel, Akkordeon-Duo, 3. Preis.

AG III: Moritz Winkler, Drumset (Pop), 1. Preis m. WL; Lilly-Marie Angermaier, Katharina Triller, Maria Hörmann, Veronika Huber, Querflöten-Quartett, 1. Preis m. WL; Antonia Estay-Heydner, Carla Blechschmidt, Violine-Duo, 1. Preis; Carla Blechschmidt, Klavier, 1. Preis; Luzia Scholz, Klavier (Begleitung), 1. Preis; Anna-Nicole Krasilnikova, Gesang, 2. Preis; Magdalena Straßberger, Klavier, 2. Preis; Carina Lämbgen, Julienne Dubois, Querflöten-Duo, 2. Preis; Tamara Hahn, Beatrice Vince, Querflöten-Duo, 2. Preis.

AG IV: Maximilian Haindl, Michael Grün, Akkordeon-Duo, 1. Preis m. WL; Susanna Dubale, Gesang, 1. Preis.

AG V: Severin Müller, Thomas Haindl, Akkordeon-Duo, 1. Preis m. WL; Niklas Haberl, Gitarre (Pop), 2. Preis; Johann Tongson, Klavier, 2. Preis.

AG VI: Marlon König, Drumset (Pop), 1. Preis m. WL. red