Erding: Alltagspoeten, meldet euch

Kunstprojekt in der Stadtbücherei

Jeder, der gerne Gedichte schreibt, kann an einem Kunstprojekt teilnehmen, das Sabine Kliem in der Stadtbücherei Erding anbietet. Dazu gibt es am 27. Februar auch einen Workshop.

Erding – „Das Gedicht ist eine Botschaft von mir, über mich, für mich und für andere.“ Diesen Lehrsatz der Integrativen Therapie nimmt die Erdingerin Sabine Kliem zum Anlass, ein Kulturprojekt zu starten – in Kooperation mit der Stadtbücherei Erding. Interessierte Bürger können dabei mitmachen und ihre Alltagspoesie einschicken. Am Montag, 27. Februar, findet dann von 14 bis 17 Uhr ein kostenloser Workshop in der Stadtbücherei statt.

„Jammerschade“, bedauert Kliem in einer Pressemitteilung, „wenn Gedichte ungeteilt in Schubladen vergilben, nur weil die Verfasser denken, ihre Texte wären nicht gut genug“. Das Projekt möchte Poeten eine Möglichkeit bieten, ihre Werke zu veröffentlichen. Dabei gehe es nicht um einen Wettbewerb, sondern um das freudvolle Gefühl der Verbundenheit, das beim Teilen von Texten entstehen könne.

„Ein Gedicht zu schreiben, ist an sich ein beglückendes Erlebnis“, weiß Kliem. Sie ist ausgebildete Leiterin für Schreibwerkstätten auf Basis der Integrativen Therapie: „Eine Veröffentlichung kann auch ein Befreiungsschlag sein und eine Brücke zum Handeln.“ Gedichte könnten wachrütteln, motivieren, beruhigen und trösten, oft auch ausdrücken, was wir nicht zu sagen wagen. Ihren inneren Antrieb erklärt Kliem so: „Warum ich schreibe? Ich vertreibe die Angst, kreiere auf Papier Mut, Kraft und Neugier, formuliere einen Weg, den ich gehe, sobald ich verstehe, dass ich Bildhauerin meines eigenen Lebens bin. Darum schreibe ich!“

Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann seine Alltagspoesie einreichen. Kliem freut sich über alle Einsendungen und darüber, dass das soziotherapeutische Zentrum in Wartenberg eigens einen Poesie-Briefkasten angefertigt hat. Der wartet in der Stadtbücherei darauf, Poesie aller Art zu empfangen. „Den Autorinnen und Autoren bleibt es selbst überlassen, ob sie ihre Werke anonym oder mit Namen einschicken“, erklärt Kliem – nur das Veröffentlichen der Texte müsse gestattet sein, da eine Auswahl im Frühjahr in der bücherei ausgestellt werden soll. Die Gedichte können auch per Post geschickt werden: Stadtbücherei Erding, Stichwort: Alltagspoesie, Aeferleinweg 1, 85435 Erding.

Alle, die kreativ sein wollen, sind auch beim kostenlosen Workshop am kommenden Montag willkommen. „Jeder wird mit seinem eigenen Gedicht nach Hause gehen“, verspricht Kliem: „Und wer möchte, der darf sein Werk auch in der Stadtbücherei ausstellen.“ Um Anmeldung wird unter Tel. (0 81 22) 408-140 gebeten.