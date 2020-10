Erdinger Mädchen tritt in der ARD auf

Der stärkste Mann Deutschlands hängt an Klettschuhen: Wie viele es davon es braucht, um Raffael Gordzelik zu halten, will die Erdingerin Clara Demmelhuber (l.) wissen. Sie ist am Samstag, 3. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“ zu Gast.

© WDR/Max Kohr