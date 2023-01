Erdinger Neujahrsschwimmen: „Fast wie in der Badewanne“

Von: Hans Moritz

Riesiges Interesse im und am Wasser: Mit 128 Teilnehmern erlebte das Neujahrsschwimmen von Wasserwacht und Feuerwehr Erding einen neuen Rekord. Begrüßt und angefeuert wurden sie am Sonntagabend von mehreren hundert Zuschauern entlang des Ufers der Sempt. © Hans Moritz

Mit einer Rekordbeteiligung kann das 23. Neujahrsschwimmen von Wasserwacht und Feuerwehr in Erding aufwarten. Bei milden Temperaturen wagten 128 Wackere den Sprung in die Sempt.

Erding – Wasserwacht und Feuerwehr Erding setzen einen Haken hinter die Corona-Pandemie: Nach zweijähriger Zwangspause konnte das traditionelle Neujahrsschwimmen am ersten Tag in 2023 stattfinden. Und die Wasserratten in ihren Neoprenanzügen kamen, als ob es das Virus nie gegeben hätte. Mit 128 Teilnehmern verzeichneten die Veranstalter einen neuen Rekord. Der von 2020 mit 99 Schwimmern war gebrochen.

Das dürfte nicht nur der wiedergewonnenen Freiheit geschuldet gewesen sein, sondern auch der milden Witterung. Denn Erding präsentierte sich am Neujahrstag zehn Grad warm, die Sempt hatte sieben Grad. „Das war heute ein bisschen wie in der Badewanne“, kommentierte Erdings Wasserwachtchef Bernd Janowsky gut gelaunt, der sich heuer mal wieder selbst unter die Schwimmenden gemischt hatte.

Die 22 Male davor war es teils bitterkalt gewesen, auch für die Zuschauer kein Vergnügen, die im Zieleinlauf im Schatten des Schönen Turms auf die Neujahrsschwimmer warten mussten. Heuer trugen sie es mit bester Laune und Gelassenheit, dass sie länger als sonst auf die ersten Froschleute warten mussten.

Die hatten OB Max Gotz und BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher – für ihn das erste Neujahrsschwimmen im neuen Amt – um 18.08 Uhr am Heiliggeist-Stift unweit des Stadtparks auf die nasse Reise geschickt. Und allzu eilig hatten es die 128 nicht, was den vergleichsweise angenehmen Wassertemperaturen geschuldet gewesen sein dürfte. Aber nicht nur denen: Wasserwacht-Vize Alexander Genstorfer, der im Ziel die Moderation übernommen hatte, mutmaßte, dass so manches vom Ufer gereichte hochprozentige Getränk dafür gesorgt haben dürfte, dass die Wasserratten nicht allzu schnell vorankamen.

Das Publikum tauschte derweil Neujahrswünsche aus und griff zu Punsch, Glühwein und Kartoffelsuppe, die Wasserwacht und BRK-Bereitschaft ausschenkten.

Um 18.53 Uhr trudelten dann die ersten Teilnehmer ein – mit Fackeln, Raketen, einem schwimmenden Lagerfeuer und so mancher Gerätschaft, die einen Höllenlärm machte. Beim Verlassen der Sempt wurde jeder Schwimmer registriert, sodass auch die 23. Auflage wie alle anderen davor unfallfrei blieb.

Die Wartezeit überbrückte zudem OB Gotz, der nicht nur Neujahrsgrüße überbrachte, sondern die Erdinger auch dazu animierte, sich wieder stärker in die Gesellschaft einzubringen, vor allem in den Vereinen. Denn nur dann werde Erding eine „so lebendige Stadt mit so wunderbaren Veranstaltungen bleiben“.

Von diesem Appell bekamen Luis Woitzik und Klaus Schuchardt nichts mit, auch nicht von der lobenden Erwähnung, dass sie mit acht beziehungsweise 75 Jahren der jüngste und der älteste Teilnehmer waren. Schuchardt, ein aktiver Wasserwachtler, hat noch dazu kein einziges der 23 Neujahrsschwimmen verpasst. Das Wasser fast reichen können ihm Konrad Schley vom Tauchsportclub Barracuda und Jürgen Hartmann von der DLRG Wartenberg, die jeweils 21 Mal am Start waren.

Die größte Gruppe stellte heuer die Firma Gewo Feinmechanik aus Hörlkofen, die mit 20 Leuten ins Wasser ging. Aber auch die Abordnungen der Feuerwehren Altenerding und Erding konnten sich zahlenmäßig sehen lassen.

Die Wasserwacht Erding war „nur“ mit neun Teilnehmern am Start. Dafür sorgten 53 Kameraden dafür, dass die erste Veranstaltung im neuen Jahr gleich zu einem großen Event wurde – gemeinsam mit 14 Ehrenamtlichen der Erdinger Feuerwehr. Sie machten mit ihren Strahlern die zweite Nacht des Jahres zum Tage.