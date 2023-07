Kommentar: Wer haftet für diese Geldverschwendung?

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr - Erding

Die Nordumfahrung wird zum nächsten Infrastruktur-Debakel in der Flughafenregion. Allmählich stellt sich die Haftungsfrage für diese Geldverschwendung, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Es ist kaum zu glauben: Das Genehmigungsverfahren für die Erdinger Nordumfahrung läuft bereits seit neun (!) Jahren, Nun wurde der nächste Termin kassiert. Das Staatliche Bauamt Freising bekommt die Planung, vor allem die – zugegebenermaßen – massenhaften Einwendungen nicht in den Griff. Wenn man sich erinnert, wie schnell dieser Berg abgetragen wurde, als es um das (damalige) Prestigeprojekt dritte Startbahn am Münchner Flughafen ging, wundert man sich noch mehr – und kommt auf den Gedanken: Wollen die einfach nicht?



Diese Zögerlichkeit ist Vernichtung von Steuergeldern – denn Projekte werden nun einmal mit jedem Jahr, in dem sie nicht realisiert werden, teurer.



Es ist legitim und angebracht, angesichts des Viertel-Milliarden-Euro-Debakels der Pkw-Maut von Andreas Scheuer, miserabelster Verkehrsminister in der der Geschichte des Landes, die Haftungsfrage zu diskutieren. Das könnte man auch im Fall der Nordumfahrung.



Sie ist nicht das erste Infrastruktur-Debakel in der Flughafenregion. Als die Flughafentangente Ost 2010 erstmals durchgängig zwischen A92 und A94 durchgängig befahrbar war, wussten alle: Die Straße ist im Moment ihrer Freigabe unterdimensioniert. Denn Planung und Bau zogen sich so lange hin, dass alle Prognosen überholt waren. In diesem Fall kam dazu, dass Gerichte die Straßenbauer verdonnerten, die Brücken so zu bauen, dass nur zwei FTO-Spuren drunter durch passen. Dabei ahnte man schon damals, dass sie drei- und vierspurig ausgebaut werden muss. Jetzt müssen etliche Brücken erst mal wieder abgerissen werden. Was soll’s, sind ja nur Gelder der Bürger.



Politisch verantwortlich für das Staatliche Bauamt sind übrigens Minister der CSU. Genau, das ist die Partei, die nicht müde wird, die Bundesregierung zu geißeln, weil sie mit ihrer Klimaschutzpolitik dem „kleinen Bürger, der brav zur Arbeit geht“, das Geld aus der Tasche zieht. Bei der in der Tat teuren Heiz-Wende wird aber kein Geld verbrannt, durch Schnarchnasen-Politik umso mehr.