Erdinger Orgelwoche: Konzertreihe für ein großes Instrument

Von: Gabi Zierz

Ihr Klang fasziniert viele Kirchenmusiker: die Rieger-Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Johannes. © Verein

Die 56. Orgelwoche Erding beginnt am Samstag, 8. Oktober, und huldigt einem besonderen Klangkörper: der Rieger-Orgel in der Stadtpfarrkirche.

Erding – Seit gut 30 Jahren ist sie der musikalische Mittelpunkt der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Erding: die Rieger-Orgel. 1991 wurde sie fertiggestellt. Die 56. Internationale Orgelwoche Erding widmet sich ab 8. Oktober ganz dem beeindruckenden Instrument mit 50 Registern.

Der Pfarrcaecilienverein Erding hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt und freut sich, dass nun wieder ein einschränkungsfreier Konzertbetrieb möglich ist. Die Konzertreihe steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Max Gotz.

Im Eröffnungskonzert am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr ist die weltberühmte „Missa in Tempore Belli“ von Joseph Haydn zu hören, also die Messe zu Kriegszeiten, deren Bezug zur Gegenwart aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aktueller nicht sein könnte. Das Haydn-Werk wird aufgeführt vom Großen Chor der Stadtpfarrkirche unter der Leitung von Georg Rothenaicher. Solisten sind Katharina Peschl, Astrid Hofer, Wolfgang Antesberger und Timo Janzen.

Darüber hinaus kommt auch Haydns Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur zur Aufführung. Zu Gast ist hier Mario Martos Nieto, Solotrompeter des Münchner Rundfunkorchesters und mehrfach ausgezeichnet bei internationalen Wettbewerben.

Einer, der die bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte und geschätzte Rieger-Orgel kennt und beherrscht wie kein Zweiter, ist Georg Rothenaicher. Am Dienstag, 11. Oktober, gibt der Erdinger selbst ein Konzert und präsentiert dabei einen anspruchsvollen Querschnitt durch verschiedene musikalische Epochen mit Werken deutscher Komponisten.

Mit Margareta Hürholz, ehemalige Professorin für künstlerisches Orgelspiel an der Musikhochschule Köln, kommt eine weitere Meisterin ihres Fachs nach Erding. Sie spielt am Donnerstag, 13. Oktober, unter anderem Johann Sebastian Bachs Praeludium et Fuga in e. Hürholz konzertiert in West- und Osteuropa, Asien, Südamerika und Mexiko. Ihr Repertoire umfasst Werke aus allen Epochen, wobei sich ihre Liebe zum klassischen Orgelrepertoire mit steter Neugierde auf das Unbekannte in der Alten und Neuen Musik verbindet.

Christophe Mantoux, Titularorganist an der Kirche Saint-Séverin in Paris, hat am Samstag, 15. Oktober, Werke französischer Komponisten im Gepäck. Unter anderem werden Teile aus dem Gloria der Messe von Nicolas de Grigny (1672-1703) zu hören sein, ebenso wie Charles-Marie Widors Allegro Vivace aus der 5. Symphonie. Alle Konzerte finden jeweils um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt.

Ihren feierlichen Abschluss findet die Erdinger Orgelwoche am Sonntag, 16. Oktober, um 9 Uhr im Festgottesdienst. Dort singt der Kammerchor „Madrigalisti Ardingenses“ die Guildford-Mass des zeitgenössischen Komponisten Will Todd.

Karten für alle Konzerte gibt es im Pfarrbüro St. Johannes, Tel. (0 81 22) 89 20 20 und an der Abendkasse. Auch Kombitickets für mehrere Konzerte zu ermäßigtem Preis sind zu haben.