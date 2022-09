Erding: Ein Heim, das seinesgleichen sucht

Von: Bernd Heinzinger

Freuen sich, dass das Pfadfinderheim seit zehn Jahren steht (v. l.): OB Max Gotz, Freundeskreis-Vorsitzender Dirk Ressel, Herbergsmutter Monika Ressel, 2. Stammesführerin Michelle Zeischka, Stammesführer Niklas Ressel, Ehrenvorsitzender Hajo Schröder und 3. Landrat Rainer Mehringer. © Bernd Heinzinger

Die Pfadfinder vom Stamm Staufen Erding feiern ihr Gebäude, das seit zehn Jahren steht. Mit dem Bau des Vereinsheims erfüllten sie sich einen Traum.

Erding – Vor mittlerweile einem Jahrzehnt erfüllte sich der Traum der Erdinger Pfadfinder Stamm Staufen vom eigenen Vereinsheim. Das wurde nun vor Ort in Schollbach gebührend gefeiert.

Dirk Ressel, Vorsitzender des Freundeskreises, erinnerte sich: „Anfangs planten wir gerade einmal mit zwei Containern. Heute steht hier ein tolles Gebäude, wie es nur wenige Pfadfinderstämme zur Verfügung haben.“ Einfach war das nicht. Mehrfach sei man während der Bauphase pleite gewesen. „Wir zogen es aber durch und machten von der Baugrube bis zur Fertigstellung das meiste selbst.“ Sogar Duschen stehen den Pfadfindern heute zur Verfügung, und die über 70 Mitglieder des 2009 gegründeten Stammes fühlen sich dort richtig wohl.

Das Gebäude ist 200 Quadratmeter groß und steht auf einem 6000 Quadratmeter großen Areal. Dort können die Pfadfinder bis zu neun Zelte für 90 Leute zum Übernachten im Freien aufstellen: „Sie haben hier richtig viel Platz“, freut sich Ressel: „Wir haben das alles nicht für den Freundeskreis, sondern für die Pfadfinder errichtet.“

Die stellvertretenden Stammesführerin Michelle Zeischka schwärmte: „Wir sind hier im Miteinander und im Einklang mit der Natur.“ Regelmäßig gibt es im und um das Hauptgebäude Gruppenstunden, dazu Wochenend- und Tagesprogramme. „Wir nehmen hier jeden so an, wie er ist, und stecken viel Liebe ins Pfadfinderleben“, betonte Zeischka.

Bereits im Alter von sechs Jahren kann man zu den Pfadfindern stoßen, mit spätestens 25 ist dann Schluss und es folgt bestenfalls der Wechsel zum Freundeskreis.

Oberbürgermeister Max Gotz zeigte sich überrascht, „dass das Haus jetzt schon zehn Jahre steht“. Er lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verein und betonte: „Ihr habt hier mit viel Eigenleistung ein Heim geschaffen, das seinesgleichen sucht.“

Beim Bau habe der Verein Nachhaltigkeit bewiesen. Viele Materialien seien vom ehemaligen evangelischen Pfarrheim gekommen und von den Pfadfindern für ihr Gebäude genutzt worden. „Hier werden Generationen zusammengeführt“, freute sich Gotz und hatte eine Bitte: „Wirkt mit eurer Wärme in den schwierigen Zeiten in die Familien hinein. Es braucht Leute, die optimistisch in die Zukunft schauen.“ Dazu passten die Worte von Zeischka: „Wir sind füreinander da und helfen bei Problemen jeglicher Art.“

Das große Areal an der B 388 bei Schollbach bietet viel Platz, den man auch für andere Nutzer öffnet. So bietet der Bund Naturschutz dort einige Ferienspaßaktionen an und will sogar ein Biotop anlegen. Mit Joachim Geyer trainiert der Europameister im Langbogenschießen dort, und ein Imker kümmert sich um seine sechs Bienenstöcke. Zum Abschluss betonte Zeischka: „Für uns Pfadfinder ist das hier wie eine zweite Familie. Wir sind unglaublich zufrieden mit unserer Heimat.“ Sie kenne keinen anderen Stamm, der über ein so großes Gebäude und eine derart weitläufige Außenfläche verfüge.

Die Pfadfinder sind eine internationale, religiös und politisch unabhängige Jugendbewegung, die Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offensteht. Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen, damit sie in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können.