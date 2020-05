Erdinger Quarantäne-Video kommt an

Mit Musik geht alles besser: Darauf besann sich in auftrittslosen Corona-Zeiten auch der Erdinger Musiker Michael Benker – und drehte ein Quarantäne-Video.

Erding– Der Erdinger Musiker und Songwriter Michael Benker hat mit Kollegen ein unterhaltsames Quarantäne-Video gedreht. Die Idee dazu kam Benker an einem Tag, an dem corona-bedingt wieder ein Auftritt abgesagt wurde, „und es nicht so leicht war, nicht dem Trübsinn zu verfallen“, wie er zugibt. Vor allem, weil er sich nicht mal bei einem Bierchen mit seinen Musikerkollegen treffen konnte, um sich auszutauschen. Also trommelte Benker, sozusagen als Corona-Therapie-Maßnahme, befreundete Musiker zusammen, um zumindest virtuell etwas gemeinsam zu machen und dabei Spaß zu haben.

„Dass dafür der alte Carbonara-Song von Spliff als Basis diente, war eher Zufall“, erzählt er. Der Text entstand peu à peu beim Gassi gehen mit den Hunden. Für die Rhythmus-Gruppe konnte Benker Reimo Oberth (Bass, Gitarre), Thomas Bittner (Schlagzeug) und Johannes Rothenaicher (Rhodes, Hammond, Synth) gewinnen, für die Bläser Heiner Lehmann (Saxofon) und Gufi Essmann (Tuba) von den Jetzendorfer Hinterhof Musikanten. Den Gesang übernahm Benker selbst, mit Matthi Birkmeyer von den Wuiderer Pistols und Andi Starek von Schlawindl.

Die Musiker schickten ihre Tracks – teilweise professionell im eigenen Homestudio produziert oder als „Wohnzimmer-Aufnahmen“ – per Smartphone oder Tablet. Der Aufforderung, doch bitte auch ein paar lustige Videos mitzuschicken, kamen alle gern nach. „So spielte Thomas in Unterhosen auf dem Klo, Reimo in der Badewanne, Johannes mit Perücke im Garten, Andi mit Huhn, Matthi tanzend im Wohnzimmer, Heiner in der Hängematte und Gufi als Münchner im Himmel“, erzählt Benker. Bei ihm selbst mussten auch die Hunde für ein paar Gags herhalten.

Anschließend zog sich Benker einen Tag lang ins eigene kleine Studio zurück und „baute alle Spuren zusammen“, sang noch eigene Tracks und Chöre und mixte das Ganze zu einem Song. Nachdem alle Videos gesichtet, geschnitten und synchronisiert waren, war das Ding im Kasten.

Das Erdinger Quarantäne-Video ist auf der Video-Plattform Youtube zu sehen (https://youtu.be/ZlJ_KVLN-G8).