„Es bricht einem das Herz“

Immer wieder in der Ukraine ist Thomas Bihler vom Flughafenverein. Dessen Hilfstransporte gehen vor allem an Krankenhäuser und Heime. Besonders um die Kinder sorgt sich der Vorsitzende.

Erdinger Reaktionen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine – Sorge um Angehörige

Der Krieg in der Ukraine wühlt auch hier die Menschen zutiefst auf. Doch wie geht es denen, die unmittelbaren Kontakt in das Land haben?

Erding - Die Welt hält den Atem an: In der Nacht auf Donnerstag hat Russland seinen Überfall auf die Ukraine gestartet – der erste Angriffskrieg in Europa seit 80 Jahren. Mit besonderer Sorge verfolgen diesen hier lebende Ukrainer, aber auch Menschen, die in einer engen Beziehung zu der früheren Sowjetrepublik stehen. Mit Zweien haben wir gesprochen.



Vadym Palii lebt seit vier Jahren in Deutschland. Der 35-Jährige ist Klavierlehrer an der Kreismusikschule Erding und stammt aus dem Südwesten der Ukraine, einer Stadt unweit der Grenze zu Rumänien. „Was in diesen Tagen passiert, ist wirklich schockierend“, sagt Palii. Allerdings weist er auch darauf hin, „dass mein Heimatland seit 2014 im Zustand des Krieges lebt, vor allem die Provinzen im Osten“. Aber nun habe sich die Lage dramatisch verschärft. Die Westeuropäer müssten sich im Klaren sein, „dass Russland jetzt auch Städte bombardiert, die 100 Kilometer und weniger von der EU-Außengrenze entfernt liegen“.



Palii hat Familie in der Ukraine, darunter einen Cousin, der Arzt und Vater von vier Kindern ist. „Sie leben ebenfalls im Südwesten, wo die Situation noch nicht so schlimm ist wie im Osten. Hier ist es noch vergleichsweise ruhig. Dennoch mache ich mir Sorgen um meine Verwandten“, schildert der 35-Jährige. Seine Familie dort sei zwar noch nicht in Panik, „aber sie fragen sich natürlich schon, wie es weitergeht“. Das betreffe nicht nur die Angst vor Bombenangriffe, sondern auch das tägliche Leben, etwa die Versorgung mit Gas und Benzin, aber auch die Frage, ob das Bankenwesen kollabiert, treibe die Menschen um.



Palii findet es richtig, dass der Westen, vor allem USA, EU und Nato, sofort mit Sanktionen reagiert hätten. „Aber ich glaube, dass Putin die Sprache der Sanktionen nicht versteht.“ Der Westen müsse weiter „stark auf die Aggression reagieren“.



Thomas Bihler war schon mehrmals in der Ukraine, ist persönlich mit den Klitschko-Brüdern befreundet. Als Vorsitzender des Flughafenvereins hat er über hundert Tonnen Hilfsgüter dorthin gebracht. „Die Bilder sind schrecklich. Es bricht einem das Herz“, sagt Bihler unter Tränen. Er mache sich vor allem Sorgen um Kinder und Alte. Bihler weiß, wovon er spricht. Die Hilfslieferungen waren in erster Linie für Kliniken, Pflegeheime und Kinderkrankenhäuser gedacht. „Wenn man die Zustände dort kennt, könnte man schier verzweifeln. Die sind dort einfach nicht in der Lage, eine Vielzahl an Verletzten adäquat zu versorgen.“



Auch Bihler weiß, dass die Ukrainer seit acht Jahren im Krisenmodus leben. Das sei auch der Grund gewesen, warum er immer wieder Kinder nach Deutschland geholt hatte, damit sie hier eine unbeschwerte Woche Ferien erleben können. Bihler ist fassungslos, dass Putin auch schon die beiden Städte hat angreifen lassen, in denen der Verein seit Jahren hilft – die Hauptstadt Kiew und Charkow. Am Mittwoch hat er noch mit dem früheren Generalkonsul dort telefoniert. Auch der spreche von einer „Tragödie“. Es sei unerträglich, dass nun wieder Kinder, darunter viele Waisen, und Alte besonders zu leiden hätten, „die, die doch ohnehin oft nichts haben“.



Kundgebung: „Solidarität mit der Ukraine – Für Frieden in Europa“ ist eine Kundgebung überschrieben, zu der mehrere Parteien wie Grüne Jugend, Jusos, Junge Union und Junge Liberale am Sonntag, 27. Februar, von 15 bis 18 Uhr auf dem Schrannenplatz abhalten.

