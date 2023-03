Erdinger Rotary Club spendet 16 800 Euro an Schulen

Von: Hans Moritz

Teilen

Gemeinsam jungen Menschen helfen (v. l.): Bartholomäus Aiglstorfer, Marion Schuhmann (Mittelschule Erding), Petros Giovis, Christian Brunner, Margit Inninger, Raimar Dresch (Rotary Club Erding), Verena Brunner, Judith Heugel (Herzog-Tassilo-Realschule), Karin Rausch, Peter Libossek (Mittelschule Altenerding), Georg Bauer (St.-Nikolaus-Schule), Anette Weigert und Sigrid Brand (Katharina-Fischer-Schule). © Hans Moritz

Die Jugend hat unter der Pandemie besonders gelitten. Soziale Unterschiede wurden verstärkt. Um Defizite aufzuholen, hat der Rotary Club Erding seine Bemühungen in der Förderung von Schulen ausgebaut.

Erding - Nun übergab der Verein beachtliche 16 800 Euro aus seiner Weihnachtstombola an fünf Erdinger Schulen beziehungsweise deren Fördervereine. Rotarier Christian Brunner dankte allen Lehrern und Ehrenamtlichen: „Man kann nur den Hut ziehen, wie Sie sich gerade für benachteiligte Jugendliche einsetzen.“



Für die Mittelschule Erding stellte Bartholomäus Aiglstorfer das Projekt „Vertiefte Berufsorientierung“ gemeinsam mit dem Verein Brücke vor, für das Rotary 3000 Euro bereitstellt. „Schüler mit Defiziten werden dabei unterstützt, Berufsbilder für sich zu entdecken, sich ansprechend zu bewerben und im Vorstellungsgespräch zu punkten.“ 8300 Euro gehen an die Mittelschule Altenerding – für dasselbe Projekt. Rektorin Karin Rausch: „Das ist für manche unserer Schüler unglaublich wichtig.“ Regierung von Oberbayern und Agentur für Arbeit zahlten zwar mit, „aber einen Teil müssen die Schulen selbst aufbringen“, so Rausch. An ihrer Schule gelte das Motto: „Kein Kind verlässt die Schule ohne Anschluss.“ Zudem kann die Mittelschule nun eine Medienbox mit VR-Brillen anschaffen.



Anette Weigert von der Katharina-Fischer-Schule erklärte, die 1500 Euro unter anderem für die musikalische Früherziehung im Rahmen eines schulvorbereitenden Projekts zu verwenden. „Es wird auch wieder eine bunte Abschlussveranstaltung geben“, kündigte Weigert an.



Georg Bauer, Leiter der St.-Nikolaus-Schule, versprach, die 2000 Euro für eine Klangwiege- beziehungsweise -harfe auszugeben – eine Art hohler Baumstamm mit innen liegenden Saiten, die die Kinder selbst zupfen oder Klang und Vibration spüren können. „Das schätzen vor allem die schwerer behinderten Kinder sehr. Das ist gut für ihre Körperwahrnehmung“, so Bauer.



Judith Heugel, Leiterin der Herzog-Tassilo-Realschule, freut sich über 2000 Euro, die anteilig in Suchtprävention, die Förderung der wieder verstärkt aufgenommenen Klassenfahrten sowie den Kauf von Schulmaterialien etwa für ukrainische Flüchtlingskinder verwendet werden. Heugel betonte, Schullandheimaufenthalte, Sprachreisen und Abschlussfahrten seien teuer, „dennoch wollen wir, dass alle mitfahren“. ham