Erdinger Schauspieler liebt seinen Beruf: „Da mitzuspielen, ist wie ein Sechser im Lotto“

In die umkämpfte Schauspielbranche hat sich Marcel Kowalewski aus Erding gewagt, er ist glücklich, aktuell kann man ihn sogar in einer Hauptrolle im Internet bewundern.

Erding – In die umkämpfte Schauspielbranche hat sich Marcel Kowalewski aus Erding gewagt – und er ist vollkommen zufrieden. Aktuell sieht man den 25-Jährigen in der Internetserie „True Demon“ bei YouTube.

Genau drei Jahre ist es her, dass Kowalewski seine Ausbildung an der Münchner Schauspielschule Zerboni abgeschlossen hat. Für den Erdinger stand schon am Ende seiner Lehre fest, dass er es gerne als Schauspieler versuchen möchte. 2019 ist der 25-Jährige immer noch in der Branche tätig und bereut seine Entscheidung nicht. „Ich habe die Arbeit lieben gelernt und kann mir nichts anderes mehr vorstellen“, erzählt Kowalewski im Interview mit unserer Zeitung.

Er kommt gerade von Dreharbeiten für den Kinderfilm „Jetzt mach, Ole“, in dem er Schwimmlehrer Bernd verkörpert. Die von vielen Menschen gehasste Ungewissheit, die in seinem Job besonders ausgeprägt ist, findet er spannend. „Man weiß nie, was passiert, und es gibt viele Hoch- und Tief-Phasen, aber der Beruf ist es mir wert.“

Nach dem Abschluss wechselte der Erdinger direkt vom geschützten Schulalltag in das echte Schauspielerleben. Der Markt mit tausenden anderen, guten Darstellern sei nicht immer einfach, gibt Kowalewski zu. „Es gibt eigentlich zu wenige Projekte für die vielen Schauspieler.“ Der Start in die Branche wurde dem 25-Jährigen aber etwas erleichtert, da er bereits einige Filmprojekte vorweisen konnte, die während seiner Lehre gedreht wurden. An die Herausforderungen als Schauspieler mit anstrengenden Casting-Besuchen hat sich Kowalewski mittlerweile gewöhnt. Für viele sei es eine Horrorvorstellung, sich gegen mehrere hundert andere Talente durchsetzen zu müssen. „Es ist zwar schon emotional aufreibend, aber gehört für mich inzwischen zum Alltag“, sagt der junge Mann. Absagen nehme er nicht mehr persönlich.

2017 stand der Erdinger mehrere Male für „Aktenzeichen XY. . . ungelöst“ sowie für kleinere Hochschulprojekte vor der Kamera. Zudem gab er selbst Workshops. Im Sommer des selben Jahres war Kowalewski zudem Protagonist beim Theaterstück „Das Maß der Dinge“ im Rahmen des Priener Theaterfestivals „Dramasuri“.

Größtes und längstes Filmprojekt war 2017 „All I Never Wanted“ – ein Abschlussfilm unter der Regie der Studentinnen Leonie Stade und Annika Blend. Erst im Juli 2019 lief das fertige Stück auch auf dem Filmfest München. „Wir haben hier viel improvisiert, und es wurde sehr viel Liebe und Arbeit reingesteckt“, berichtet Kowalewski. Der Darsteller könnte sich vorstellen, mit dem Kurzfilm auch mal eine Filmvorführung in einem Kino zu organisieren.

Einen jungen Pianisten spielte der Erdinger Nachwuchsschauspieler 2018 bei Soko München. Über ein halbes Jahr drehte er nun für die Fantasy-Horror-Webserie „True Demon“, die aktuell kostenlos zugänglich auf YouTube zu sehen ist. Die außergewöhnliche Idee der Produktion: Anfangs dachten alle, Hauptdarstellerin Anna (Olivia Burkhart) ist eine gewöhnliche junge Frau, die auf ihrem YouTube-Kanal über ihre Probleme, Freunde und ihr Leben erzählt. Kowalewski war in den ersten Folgen ebenfalls öfters als ihr bester Freund Ben zu sehen, der ihre Videos aufnimmt. Erst mit der neunten Episode wurde offensichtlich, dass in den Videos nicht Annas reales Leben vorgestellt wird. Ihre beste Freundin Jess (Anne-Marie Topel) wurde von einem außerirdischen Wesen entführt und bleibt vorerst verschwunden.

Gedreht wurde die Serie an verlassenen Orten und Wäldern in Köln, den Niederlanden und der Eifel. Die Aufnahmen entstanden dabei immer aus Sicht und Hand der Darsteller. Manche Szenen wurden für Computeranimationen vor Green-Screen-Wänden produziert, berichtet Kowalewski. Inzwischen hat die von Chinzilla Films und Funk (ARD/ZDF) produzierte Serie 16 000 YouTube-Abonnenten, das erste Video nach der Vorgeschichte hat bereits 94 000 Aufrufe.

Neue Folgen werden in unregelmäßigen Abständen und zu verschiedenen Uhrzeiten alle paar Tage veröffentlicht.

Kowalewski ist von dem Format begeistert. „Die Geschichten werden in ganz neuer Art und Dimension erzählt, das ist ein großes Experiment. Deutschland fängt an, sich bei Filmen und Serien etwas zu trauen. Da mitzuspielen, ist wie ein Sechser im Lotto“, freut sich der Erdinger. Wann die Geschichte endet, darf der 25-Jährige nicht verraten.

Für drehfreie Zeiten hat sich Kowalewski nun noch zwei Nebenbeschäftigungen gesucht. Er ist ausgebildeter Sporttrainer und bedient im Erdinger Green Leaf Café. Ein langfristiges Schauspielengagement, beispielsweise in einer TV-Serie, sucht der 25-Jährige nach eigenen Aussagen nicht,. Er will sich die Abwechslung aufrecht erhalten. Aktuell laufen mehrere Castings. „Wenn alles so weitergeht wie bisher, bin ich total zufrieden. Ich bin sehr motiviert und bereue nichts.“ (Markus Ostermaier)