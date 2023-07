Erdinger Schulleiter Georg Bauer: „Es war mein Traumberuf“

Von: Henry Dinger

Gab drei Jahrzehnte lang die Richtung vor: Georg Bauer am Wegweiser der St.-Nikolaus-Schule in Erding. Heute wird der Schulleiter offiziell verabschiedet. © Henry Dinger

Georg Bauer, langjähriger Leiter der St.-Nikolaus-Schule in Erding, geht in Ruhestand, bleibt aber aktiv. Jetzt rufen die Berge.

Erding – „Mir wird bestimmt nicht langweilig“, sagt Georg Bauer und lacht. Mit dem Ende dieses Schuljahres verabschiedet er sich aus der Förderschule St. Nikolaus in den Ruhestand. Mehr als drei Jahrzehnte lang hat er hier gewirkt, in den vergangenen 16 Jahren als Rektor. Auf das, was jetzt kommt, freut sich der 65-Jährige: „Vor allem, dass ich mir nun die Zeit frei einteilen kann.“

Aktiv bleiben will er in jedem Fall, vor allem beim Bergwandern. Diese Leidenschaft betreibt er seit langer Zeit mit Herzblut und Engagement. Seit vielen Jahren ist Bauer Vorsitzender der Taufkirchener Sektion des Deutschen Alpenvereins – und die zählt mittlerweile 1400 Mitglieder. Dem Ruf der Berge kann er nun öfter und ausgiebiger folgen.

Auf sein Arbeitsleben als Sonderschullehrer blickt er zufrieden zurück. „Es war mein Traumberuf“, sagt Bauer. Er könne ihn Abiturienten, die einen kreativen Job suchen, nur empfehlen. „Die Arbeit an einem Förderzentrum für geistige Entwicklung ist so abwechslungsreich wie bei keiner anderen Schulart, da alle Schüler deutliche Unterschiede bezogen auf den Entwicklungsstand haben. Und man bekommt viel zurück.“ Er habe guten Kontakt zu vielen ehemaligen Schülern, die gern auch mal in der Schule vorbeikommen, beispielsweise beim Sommerfest. „Das ist doch ein gutes Zeichen.“

Seine eigene Ausbildung begann etwas holprig. Der gebürtige Taufkirchener hatte ein Lehramtsstudium begonnen, das er nach wenigen Wochen abbrechen musste, weil er zum Zivildienst einberufen wurde. Den absolvierte er in einem Freisinger Altenheim und hängte ein Praktikum an der Fröbelschule Freising, einem Förderzentrum für geistige Entwicklung, dran. Damit hatte der Zufall die Weichen für Bauers Berufsleben gestellt, denn dort traf er auf Heribert Schmucker, der Konrektor war. Er wurde später der erste Schulleiter der neugegründeten St.-Nikolaus-Schule in Erding.

„Die gute Zusammenarbeit und viele Gespräche mit ihm haben mich animiert, in München das damals neue Fach Geistigbehindertenpädagogik auf Lehramt zu studieren“, erinnert sich Bauer. Sein Studium zog er in der Regelzeit durch, wollte so schnell wie möglich fertig werden. „Damals gab es mehr Lehrer als Stellen und man brauchte sehr gute Noten für einen Job.“

Es folgte ein zweijähriges Referendariat an der damals noch namenlosen Förderschule an der Erdinger Rotkreuzstraße. „Das war ein uraltes Gebäude, eine frühere Geflügelzucht. Das waren sehr einfache räumliche Verhältnisse, aber mit einem traumhaften Außengelände.“ Kurz vor Pfingsten 1984 zog die Schule an die Wilhelm-Bachmair-Straße im Westen Erdings um, und der junge Lehrer konnte seine Prüfungen schon im neuen Gebäude ablegen.

Kurz danach wurde der Pädagoge an die Fröbelschule in Freising versetzt. Dort blieb er fünf Jahre. Ein Versetzungsantrag brachte ihn zurück nach Erding. „Aber leider an die falsche Schule“, schmunzelt Bauer – nämlich an die Katharina-Fischer-Schule, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen. Dort habe er gleich eine neunte Klasse übernommen. „Es war ein lehrreiches und interessantes Jahr, das mir aber auch gezeigt hat, dass die Förderung der geistigen Entwicklung eher meins ist“.

Im September 1992 startete Georg Bauer als Lehrer an der St.-Nikolaus-Schule direkt gegenüber. Und als vor 16 Jahren der Posten des Rektors frei wurde, bewarb sich Bauer spontan. „Ich habe es einfach probiert. Ich wusste ja nicht, wer sonst mein Chef wird.“ Er habe eine Schule übernommen, „die im besten Zustand war“. Verändern wollte er nicht viel, dennoch hinterlässt er nach 16 Jahren große Fußspuren.

Sein großes Anliegen war, den Lehrkräften möglichst den Rücken freizuhalten, damit sie viel Spielraum für eigene Ideen bekommen. „So, wie ich es selbst erlebt habe“, sagt Bauer. Er könne sich noch gut an die erstaunten Blicke des damaligen Schulleiters Michael Jaletzke erinnern, als er mit zwei Schülern ins japanische Nagano zu den Special Olympics fliegen wollte. „Aber das durften wir dann.“

Inklusion voranzubringen, ist dem rührigen Taufkirchener sehr wichtig. In den vergangenen Jahren entstanden im Landkreis vier Partnerklassen. Auch bei den Freizeitaktivitäten sind Nikolausschüler dabei, so wie beim Skiteam „St. Nikolaus“ – einer intensiven Kooperation mit dem Skiclub Erding. „Da fahre ich gerne weiterhin als Begleiter mit ins Skilager, natürlich nur, falls ich noch gewünscht bin“, sagt Bauer.

Auch den inklusiven Klettertreff, der erstmals im Sommer 2022 am Kletterzentrum in Taufkirchen für Begeisterung sorgte, will er weiter betreuen.

An der St.-Nikolaus-Schule war es ihm wichtig, den Rahmen zu schaffen, dass zum Beispiel schwerstbehinderte Kinder beim Intensivschwimmen in Einzelbetreuung optimal gefördert werden können. „Das bindet jedoch sehr viel Personal, das wäre ohne die gute Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Tagesstätte hier im Haus nicht möglich.“ Auch das ganztägige Sommerfest, zu dem öffentlich eingeladen wird, der Osterbasar oder der Abend der Sinne sind wichtige Großveranstaltungen.

Neben vielen Höhen gab es für den Schulleiter auch Tiefen. Etwa, als ein neuer Schüler-Fahrdienst Insolvenz anmeldete und innerhalb kürzester Zeit Ersatz gefunden werden musste. Oder als das RTL-„Team Wallraff“ eine als Praktikantin getarnte Mitarbeiterin einschleuste, die mit versteckter Kamera vermeintliche Missstände filmte. Obwohl die Schulleitung sofort offensiv an die Öffentlichkeit ging und der Privatsender auf die Ausstrahlung des Materials verzichtete, hinterließ die Sache doch nachhaltig Spuren in der Schulfamilie.

Was Georg Bauer beim Gedanken an die Zukunft Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist der Mangel an Lehrkräften angesichts extrem steigender Schülerzahlen. Mitte der 1980er Jahre gab es in der Schule 36 Schützlinge, mittlerweile sind es gut 150. „Damals gab es mehr Räume als Schüler, heute platzt das Haus aus allen Nähten“, benennt Bauer ein weiteres Problem.

Das sind Aufgaben, die sein Nachfolger Korbinian Müller, seit fünf Jahren Konrektor an der St.-Nikolaus-Schule, und die künftige Stellvertreterin Alexandra Buhmann künftig meistern müssen. „Das wird sicher ein exzellentes Team“, ist Georg Bauer überzeugt, „und die beiden sind ja auch bestens eingebunden in den Einrichtungsverbund Steinhöring unter der Gesamtleiterin Dr. Gerti Hanslmeier-Prockl“.