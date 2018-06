Die Erdinger setzen aufs Auto

Der S-Bahn-Ringschluss ist für Erding sehr wichtig. Er könnte helfen, den Wohnungsmarkt zu entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das wurde in der 3. Unternehmerkonferenz deutlich.

Erding–Der Fachkräftebedarf ist in vielen Branchen groß. Im Auer Bauzentrum kann man ihn noch decken, sagte Geschäftsführer Anton Stimmer am Sonntag bei der 3. Unternehmerkonferenz, zu der die Stadt eingeladen hatte (wir berichteten). Doch wäre Erding mit der Bahn auch aus dem Landkreis-Osten besser zu erreichen, täte man sich leichter, Azubis zu finden, erklärte Stimmer. Auch der Wohnungsdruck würde mit besserer Erreichbarkeit für Pendler abnehmen, ergänzte Dirk Urland, Vorsitzender des Gewerbevereins.

In der von EA-Redaktionsleiter Hans Moritz moderierten Diskussion wurde zudem deutlich, dass für die Betriebe in Erding auch ein gutes Straßennetz wichtig ist. Für Wolfgang Kraus, Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses in der Innenstadt und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ardeo, gehören Wirtschaft und Mobilität untrennbar zusammen. Die Erdinger seien, im Gegensatz zu Großstädtern, noch sehr autoorientiert. Ein entsprechendes Straßennetz sei da essenziell – ebenso wie zentrumsnahe Parkplätze. Viele Kunden fürchteten, keinen Parkplatz zu finden und vom Ordnungsamt aufgeschrieben zu werden, sagte Kraus. Er wünschte sich weitere Stellflächen in der Innenstadt und plädierte zugleich dafür, vorhandene Möglchkeiten wie die Tiefgarage Stiftungspark besser zu bewerben: „Die ist selten ausgelastet“, so Kraus.

Genügend Parkplätze gibt es im Gewerbegebiet Erding West, das nach Urlands Worten floriert. Welches Gewerbe sich dort künftig noch ansiedelt und in welchem Umfang, wurde jüngst viel diskutiert: Es geht ums geplante Industriegebiet an der Dachauer Straße. „Wir begrüßen das grundsätzlich und haben auch keine Bedenken gegen eine Megahalle“, erklärte Stimmer, „sondern eher Bedenken, wo bei Vollbeschäftigung die Arbeitskräfte dafür herkommen sollen“. Die befürchtete Verkehrsbelastung sieht Stimmer nicht: „Da zieht die Therme sichermehr Verkehr.“

Viel Konkretes zum Industriegebiet konnte OB Max Gotz nicht verkünden. Eventuell wird der Investor vor der Sommerpause einen neuen Plan vorlegen. Gotz warb dafür, die Entwicklungen als Chance zu begreifen – etwa für die 11 000 Erdinger, die tagtäglich auspendeln, oder für die mehr als 1000 Menschen, die mit der Fliegerhorst-Konversion ihren Job verlieren. „Wir können zuschauen oder wir gestalten mit“, sagte Gotz und betonte erneut: „Eine Logistikhalle begrüßt im Stadtrat keiner.“ „Ob Logistik nun sexy ist oder nicht – wir alle brauchen sie“, sagte Urland dazu.

Der Vorsitzende des Gewerbevereins konnte Neues in Sachen Azubi-Wohnheim berichten – eine Idee, die in der 1. Unternehmerkonferenz 2016 aufgekommen war. „Das Heim geht in Planung“, verkündete Urland. Derzeit werde eine Unternehmerbefragung nach dem Bedarf ausgewertet. „Vor allem das Handwerk begrüßt das sehr“, erklärte Urland. Da die Lehrlinge in dieser Branche meist noch minderjährig seien, stelle sich die Frage nach einem Träger oder einer Betreuung des Heims. Von der Stadt habe man das Signal erhalten, „uns stadtnah grundstücksmäßig zu helfen“, so Urland.