Erdings Sportreferentin: „Das ist von eiskalt weit entfernt“

Schön, aber kalt: Im Gerd-Vogt-Sportpark in Erding ist seit einer Woche das Warmwasser abgedreht, in allen anderen städtischen Sportanlagen auch.

CSU diskutiert über Warmduschverbot in städtischen Sportanlagen

Die Entscheidung des Erdinger Stadtrates, dass in städtischen Sporthallen nur noch kalt geduscht werden darf, wurde auch beim CSU-Frühschoppen diskutiert.

Erding – Aktionismus oder konsequente Umsetzung der Energieeinsparrichtlinien des Bundes? Die Entscheidung der Stadt, in ihren Sporthallen kein Warmwasser mehr bereit zu stellen, ist in Bürgerschaft und Vereinen umstritten. Am Sonntag war sie auch Thema beim CSU-Frühschoppen.

Sport treiben und danach nur kalt duschen – für CSU-Ortsvorsitzende Janine Krzizok, auch Sportreferentin des Stadtrats, ist das hinnehmbar. „Ich stehe nach wie vor zu diesem Beschluss, auch wenn ich verstehe, dass es für manchen ärgerlich ist“, sagte sie. Die Vorgabe der Bundesregierung an Städte und Kommunen sei eben, beim Energieverbrauch 20 Prozent einzusparen.

„Und irgendwo müssen wir anfangen“, meinte BLSV-Kreisvorsitzender Martin Weber, einer der Zuhörer im Gasthaus Kreuzeder. Allerdings hofft er, dass in Erding noch ein Kompromiss gefunden wird für auswärtige Sportler, etwa von Gegnern der Altenerdinger Handballer, die man sonst ungeduscht auf eine weite Heimreise schicken müsse. Andererseits erinnerte sich Weber an seine eigene aktive Zeit: „Ich hab’ selber 30 Jahre lang Fußball gespielt, wir hatten früher auch kein warmes Wasser.“ Das Anspruchsdenken in der Gesellschaft werde immer höher.

Janine Krzizok Die CSU-Ortsvorsitzende ist Sportreferentin des Stadtrats.

Kalte Duschen blieben den Badmintonspielern beim Turnier des TSV Erding am Wochenende in der Semptsporthalle erspart. Sie durften die Duschen im benachbarten Tennisheim der SpVgg Altenerding nutzen, mit Warmwasser. Krzizok kündigte an, dass die Entscheidung für kalte Duschen durchaus auf den Prüfstand komme, „wenn sich herausstellt, dass es nichts bringt“. Am Wochenende hatte sie selbst die Wassertemperatur in der Semptsporthalle geprüft. Ihr Befund: „Das ist von eiskalt weit entfernt.“

Arnold Kronseder hätte einen Appell an die Nutzer, eigenverantwortlich weniger zu duschen, besser gefunden. CSU-Stadtrat Ludwig Kirmair glaubt hingegen nicht, „dass beim Sport groß verschwendet worden ist“. Was jetzt eingespart werde, sei eine Reduzierung. Wenn das nicht reiche, müsse man überlegen, ob man das Angebot einschränke.

Krzizok erinnerte daran, wie die Stadt Jahr für Jahr den Sport fördere und verwies auf die neue Gerd-Vogt-Sporthalle und die gerade umgebaute sowie sanierte Eishalle. „Gut, dass die Maßnahmen vor Corona begonnen werden konnten“, meinte sie angesichts der 15 Millionen Euro Gewerbesteuer, die Erding durch die Pandemie weniger habe. „Alle Sportausgaben sind freiwillige Leistungen. Das muss man sich immer vor Augen führen“, so Krzizok. Sie betonte, es werde auch weiter immer Geld für den Sport da sein, „aber wir werden in nächster Zeit keine großen Projekte anpacken“.

Bereits im Bau ist die neue Dreifachturnhalle am Lodererplatz. Sie soll auch helfen, die Hallenkapazitäten zu erweitern. Dass diese seit Jahren knapp sind, ist bekannt. Das zeige aber auch, wie viele Vereine hier aktiv seien, so Krzizok. Diese leisteten Großartiges, vor allem dank ihrer Ehrenamtlichen. Auch sie seien in der Pandemie weniger geworden. „Da brauchen wir ganz viel Wertschätzung“, betonte Krzizok und dankte allen, „die sich hier regelmäßig einbringen“. Namentlich nannte sie die Leichtathletik-Abteilung des TSV Erding mit Familie Weber an der Spitze.

Genug Nachwuchskräfte hat laut Walter Rauscher die Wasserwacht Erding. Allerdings finden die Schwimmkurse für Kinder, die dort gerade erst wieder angeboten werden können, tagsüber statt. Da aber seien viele Ehrenamtliche in der Arbeit. Er als Rentner habe Zeit. Aktuell gebe er aber nur Schwimmkurse für Kindergärten und Schulen. Die externe Warteliste, die während der Pandemie stark angewachsen war, sei geschlossen worden.

Apropos Warmwasser: Rauscher freut sich, dass er Anfang Oktober einen Schwimmkurs im Hallenbad fortsetzen kann, der im Freibad begonnen hatte. Den musste er allerdings abbrechen, weil Wasser- und Außentemperaturen zu kalt waren. Jetzt geht’s im Nichtschwimmerbecken des Hallenbads weiter, das wie das Kinderbecken 28/29 Grad habe. „Damit kann man arbeiten“, so Rauscher.