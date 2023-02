Erdings Stadtapotheker, Chronist und Bürgermeister: Sigmund Lober

Von: Gerda Gebel

Die Stadtapotheke an der Langen Zeile hat Sigmund Lober von 1808 bis 1840 geleitet. Noch heute erinnert eine Plakette neben dem Eingang an Lehrling Carl Spitzweg, der später als Maler berühmt werden sollte. © Peter Gebel

Sigmund Lober (1772-1845) war Stadtapotheker, Chronist und Bürgermeister. Er hat den Erdingern tiefe Einblicke ins Alltagsleben seiner Zeit hinterlassen.

Erding – Er führte akribisch Buch über das Leben – von Kriminalfällen bis zum Wetter: Sigmund Lober (1772-1845). Der Apotheker war Chronist der Stadt und sechs Jahre lang Erdings Bürgermeister. In unserer Serie über Persönlichkeiten, denen in Erding eine Straße gewidmet wurde, stellen wir ihn heute vor.

Sigmund Lober kam am 6. März 1772 in München als Sohn des kurfürstlichen Rechnungskommissars Michael Lober und seiner Frau Anna zur Welt. Nach dem Besuch des Wilhelmsgymnasiums zog es ihn zum pharmazeutischen Unterricht in die Hofapotheke in der Münchner Residenz. Weitere Stationen seiner Ausbildung waren die Garnisonsapotheke in Amberg, danach ein Studium der Chemie und Pharmazie in Würzburg.

Von seinem Vetter Johann Nepomuk Scheippl übernahm Sigmund Lober 1808 die städtische Apotheke in Erding – heute Stadtapotheke an der Langen Zeile. Bereits zehn Jahre später wurde der Zugezogene in den Magistrat gewählt und 1830 zum Bürgermeister. Seinem Ansehen zuträglich war neben dem renommierten Apotheker-Beruf sicher auch die Hochzeit mit der Erdinger Brauerstochter Anna Maria Kirmair, die er 1814 ehelichte.

Geschätztes Vermächtnis: die Tagebücher von Sigmund Lober. © Peter Gebel

Dem Ehepaar waren zwar keine Nachkommen vergönnt, doch Lober hinterließ ein Vermächtnis, das bis heute geschätzt wird. Er führte 30 Jahre lang akribisch Buch über das Leben und allerlei Vorkommnisse in Erding. Heimatforscher Dietmar Schmitz stieß 2006 im Stadtarchiv auf 19 Schreibkalender und einen in Leder gebundenen Folioband, in denen Lober seine Gedanken notiert hatte. Schmitz gab diese Aufzeichnungen in einem Buch heraus und nutzte Auszüge für Vorträge zu historischen Themen.

Erstaunlicherweise hat Sigmund Lober kaum über Privates geschrieben. Auch sei nichts über ein Porträt des Apothekers bekannt, wie Schmitz bedauert. Dafür hatte der Apotheker täglich seine Wetterbeobachtungen, Temperaturwerte und Erlebnisse aller Art festgehalten, die dem Leser heute noch eine genaue Vorstellung vom damaligen Alltag in Erding vermitteln können. So schildert er den Ablauf des „ersten Kreisfestes des ökonomischen Vereins“ am 29. September 1816, das rückblickend als erstes Herbstfest in Erding in die Annalen eingegangen ist. Auf der Festwiese gleich „hinter den Mauern von St. Paul“ war ein Pavillon aufgebaut. Bei schönem Wetter sei eine nicht unbedeutende Volksmenge unterwegs gewesen. Anders als heute stand damals die Prämierung von Pferden, Kühen, Schafen und Schweinen im Fokus. Auch für Kriminalfälle interessierte sich Sigmund Lober. So beschrieb er beispielsweise die Räuberbande der Nonnenmacher-Brüder, die über Jahre im Landkreis ihr Unwesen trieb.

In einer Wohnsiedlung hinter dem S-Bahnhof befindet sich der Sigmund-Lober-Weg – zwischen Wilhelm-Weindler- und Theodor-Ortner-Straße. © Peter Gebel

Sigmund Lober war von 1830 bis 1836 Bürgermeister und arbeitete eng mit Stadtschreiber Alois Mandl zusammen, damals leitender Beamter der Stadt. Während Lobers Amtszeit wurde erstmals das Erdinger Amts- und Wochenblatt herausgebracht, das bis 1900 veröffentlicht wurde. Abgelöst wurde es vom Erdinger Anzeiger, der ab Januar 1895 erschien.

Die Leitung der 1690 gegründeten Stadtapotheke lag von 1808 bis 1840 in Lobers Händen. In dieser Zeit soll auch der spätere Malerpoet Carl Spitzweg dort gearbeitet haben. Dies wird noch heute mit einer Kupferplatte an der Hauswand gewürdigt. Überraschenderweise ist in Lobers Aufzeichnungen kein Wort zu finden über den später berühmt gewordenen Spitzweg, der sich wohl nur zeitweise in Erding aufhielt.

Erwähnt wird Sigmund Lober auch in der Chronik der Erdinger Feuerschützen, denen er im Jahr 1810 beitrat. Drei Jahre später übernahm er die Stelle des Schützenmeisters. Wenige Wochen vor seinem Tod gab die Feuerschützengesellschaft ihm zu Ehren ein „feines Scheibenschießen“. Sigmund Lober starb am 6. Juni 1845 im Alter von 73 Jahren. Landgerichtsarzt Dr. Henkel stellte den Tod durch körperlich-geistigen Kräfteverfall und Typhus fest. Die Apotheke hatte da schon sein Neffe, der Magistratsrat Sigmund Landgrebe, übernommen.

Infos: Sigmund Lober: Tagebücher. Alltag in Erding 1811-1842 (Herausgeber Dietmar Schmitz).