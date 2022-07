Erdinger Stadtbusse sollen ab Ende 2024 nur noch elektrisch fahren

Stadt will bayernweit Vorreiter sein

Die Stadt Erding will eine der ersten Kommunen in Bayern sein, die ausschließlich Elektrobusse im Nahverkehr einsetzt – und zwar ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024.

Erding - Ein erster Bus des Tittenkofener Unternehmens Scharf rollt derzeit im Testbetrieb. Die Stadt will zugleich eine Ladeinfrastruktur aufbauen – mit Ladesäulen an wichtigen Verkehrsknoten sowie Photovoltaikdächern etwa beim neuen Bahnhof auf dem Fliegerhorstgelände. Dies kündigte OB Max Gotz (CSU) am Dienstag im Stadtrat an – und erntete Zustimmung quer durch alle Fraktionen.



In den elektrischen Nahverkehr sind die Stadt und das Unternehmen im Dezember 2021 eingestiegen – mit zwei kleineren Elektrobussen auf der Linie 580, die zwischen der Therme und Eichenkofen pendelt. Doch das reicht der Stadt nicht.



Gotz kündigte an, dass alle Linien zum Fahrplanwechsel in etwas mehr als zwei Jahren vollständig auf E-Mobilität umgestellt sein sollen. Dabei dürften etwas kompaktere Zwölf-Meter-Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Den Stein bringt Gotz schon jetzt ins Rollen, „damit den Unternehmen ausreichend Zeit bleibt, sich an der Ausschreibung zu beteiligen, und sie die Zeit nutzen, die erforderlichen Fahrzeuge anzuschaffen“ – ein Millionendeal. Die Ausschreibung soll wegen der gewaltigen Dimension die maximal möglichen zehn Jahre umfassen – vorerst bis 2034.



An Fahrplan und Linienführung will Erding dabei festhalten. Gotz erklärte, Ende 2024 sollen dann auch die Diesel-Kleinbusse ausgeflottet werden, die aktuell zumindest noch stundenweise benötigt werden, wenn die E-Fahrzeuge am Betriebshof in Tittenkofen laden.



Ganz ohne Dieselfahrzeuge wird es nach 2024 aber nicht gehen. Zumindest für den Schülerverkehr werden zunächst weiter die großen Fahrzeuge benötigt, dann aber nur noch morgens und mittags.



Gotz betonte, damit wolle Erding nicht nur Vorreiter sein, sondern auch einen messbaren Beitrag zur Verkehrs- und Energiewende leisten. „Wir werden damit die Feinstaub- und die Lärmbelastung deutlich mindern“, so der OB, zumal sich die großen Busse im dichten Innenstadtverkehr oft schwer täten. Er hofft, „dass die kompakteren Gefährte auf größere Akzeptanz stoßen und mehr Menschen vom Auto auf den Bus umsteigen“.



Klar ist für ihn: „Erding wird anfangs eine Insellösung sein, aber wir stimmen uns eng mit dem Landkreis ab.“ Bekanntlich stellt auch der Anstrengungen an, den ÖPNV klimafreundlicher zu gestalten. Erding beteiligt sich an einem Pilotprojekt, Wasserstoff betriebene Busse einzusetzen. Eine Elektrifizierung aller Überlandlinien lehnt Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) derzeit noch ab – vorerst nicht machbar, lautet seine Einschätzung.



Gotz schwor den Stadtrat auf gewaltige finanzielle Dimensionen auch im täglichen Betrieb ein, „die aber notwendig sind, wenn wir es mit der Verkehrswende ernst meinen“. So kann er sich Ladepunkte an Verkehrsknoten vorstellen, etwa am S-Bahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof vor dem Klinikum („Keltenhof“). Weil es grüner Strom aus regenerativen Quellen sein müsse, schweben dem Stadtchef Photovoltaikanlagen vor – wiederum an den größeren Haltestellen, unter anderem aber auch an der Therme. Erzeugt werden soll der Strom von den Stadtwerken. Laut Gotz hat deren Aufsichtsrat soeben bereits grundsätzlich Grünes Licht erteilt.



Im Stadtrat stieß die Idee auf ungeteilte Zustimmung. Janine Krzizok (CSU) meinte: „Die Linie 580 zeigt, dass es geht.“ Hans Fehlberger (FW) mahnte einen Ausbau der Energiegewinnung an. Auf Schulen und kommunale Dächer müssten dazu noch mehr PV-Anlagen.



Hans Egger (Erding Jetzt) regte an, auch über autonom fahrende Busse nachzudenken. Gotz stimmte grundsätzlich zu, verwies aber noch auf hohe Hürden wegen der Haftung. Und Burkhard Köppen (CSU) erklärte: „Wir befinden uns hier auch in einer Zeitenwende.“



Was Gotz erst recht anspornt: „Beim MVV glaubt man nicht, dass wir das bis Jahresende mit der Weichenstellung hinbekommen. Jetzt haben wir es vor der Sommerpause geschafft.“ Grundsätzlich wünscht er sich vom MVV „hier deutlich mehr Offenheit“.

