Barrierefreier Boden

Von: Hans Moritz

Vorbild Augsburg: In der Fuggerstadt gibt es bereits die barrierefreien Gehfurten. Die CSU fordert sie seit Jahren auch für einige holprige Altstadtgassen in Erding. © Burkhard Köppen

Seit mehreren Jahren gibt es Kritik an dem Großkopfpflaster in der Erdinger Innenstadt. Tut sich jetzt etwas?

Erding - Vor allem Rollstuhl- und Rollatorfahrer sowie gehbehinderte Menschen, die auf Krücken angewiesen sind, aber auch Eltern mit Kinderwagen tun sich auf dem buckeligen Untergrund schwer.



Die CSU-Stadtratsfraktion unternimmt nun einen weiteren Anlauf, die Altstadt barrierefreier zu gestalten. Sie beantragt glattflächige Gehfurten in der Fahrbahn. Umgebaut werden sollen nach Vorstellung von Fraktionsvorsitzendem Burkhard Köppen der Rätschenbach zwischen Landshuter Straße im Süden und Langer Zeile im Norden, der Grüne Markt sowie die Roßmayrgasse zwischen altem Landratsamt und Fehlbachbrücke.



Köppen ist sich in seinem Antrag bewusst: „Der in den 1980/1990er Jahren als besonders denkmalschutzwürdig angesehene Straßenbelag – vor allem Großkopfsteinpflaster – in historischen Altstädten ist damals als städtebaulich und denkmalschutzwürdig, zwingend erforderlich erachtet worden.“



Doch nun, meint Köppen, herrschten andere Zeiten: „Das gesellschaftliche Bewusstsein und das soziokulturelle Verständnis von Bürgernähe und Städtebauaspekten haben sich in den letzten 30 Jahren grundlegend geändert.“ Er ist daher überzeugt, dass die Gehfurten in der Bevölkerung auf große Zustimmung stoßen werden. Die CSU hatte mehrere positive Beispiele besichtigt, unter anderem in Augsburg.



„Andere Kommunen mit historischen Altstädten haben sich längst auf den Weg gemacht, ihre Kopfsteinpflastergassen bürgerfreundlicher und inklusiver auszubauen“, schreibt Köppen und verweist auf das Wahlprogramm der CSU von 2020, in dem sie sich für einen inklusionsgerechten Umbau öffentlicher Verkehrsflächen in der Stadt Erding ausgesprochen hatte.



Die Gelder für den Umbau sollen in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Offen ist freilich noch, ob die Stadt die Straßen einfach umbauen darf. Denn im Zuge der Altstadtsanierung hatte sie hohe Fördergelder erhalten – auch unter der Maßgabe, Großkopfpflaster zu verlegen. Reißt sie das nun stellenweise heraus, könnte Erding Subventionen zurückzahlen müssen. Andererseits wurden zuletzt mehrere Straßenbereiche neu und barrierefrei gepflastert, darunter Teile der Landshuter Straße. ham