Der Erdinger Stadtschreiber Mandl: Ein Verwaltungsmann mit Weitblick

Von: Gerda Gebel

Idyllisch liegt die Stadtschreiber-Mandl-Straße am Erdinger Stadtpark. © Peter Gebel

Stadtschreiber Alois Mandl hat Erding geprägt. Er lebte von 1793 bis 1863 und hat unter anderem die Sparkasse gegründet.

Erding – Auf seine Initiative hin wurden die Stadtsparkasse und die städtische Kinderbewahranstalt (heute Kindergarten St. Antonius) in Erding gegründet: Alois Mandl (1793-1863). In unserer Serie über Persönlichkeiten, denen in Erding eine Straße gewidmet wurde, geht es heute um den einstigen Stadtschreiber. Eine kleine Sackgasse am Stadtpark erinnert an einen Mann, dessen Bedeutung für die Herzogstadt viel größer war, als es sein Titel vermuten lässt.

Als erstgeborener Sohn von Thäddäus Mandl (oft auch Mändl geschrieben) aus Aibling und Maria Theresia Franz aus Erding kam der kleine Alois 1793 zur Welt. Der Vater war Stadtprokurator und Waagmeister. Auf Alois folgten mehrere Geschwister, die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Als Stadtprokurator hatte der Vater vielfältige Aufgaben. So spielte er Orgel und leitete den Chor bei Versammlungen von religiösen Bruderschaften und Stiftungen, sprang als Aushilfslehrer in der Schule ein und stand den einfachen Bürgern wie ein Anwalt in Rechtsfragen zur Seite, übernahm wichtige Botengänge und fungierte als Hochzeitslader.

Der Vater starb bereits mit 58 Jahren, konnte aber sein Wissen an Sohn Alois weitergeben. Dieser erhielt mit 16 Jahren eine Anstellung als Schreiber beim Landgericht Altenerding, damals das größte in ganz Bayern. Der intelligente Bursche arbeitete sich beständig hoch, war acht Jahre später bereits Landgerichtsoberschreiber und erhielt nach einer juristischen Prüfung zudem eine Stelle als Amtsrichter an der Hofmark Ottenhofen.

Als er kurz darauf als Stadtschreiber in Erding angestellt wurde, übernahm Alois Mandl eine ungeordnete Verwaltung, die er auf Vordermann brachte. Der junge Mann stand nun an der Spitze der Stadtverwaltung und erhielt ein ordentliches Gehalt. Betraut wurde er mit den Protokollen der Stadtratssitzungen, der Korrespondenz und Verwaltung der städtischen Gelder. Seine gute Arbeit trug ihm schon bald eine Gehaltserhöhung ein.

Im Alter von 30 Jahren heiratete Mandl die elf Jahre jüngere Theresia Lex. Das Paar wohnte in der Stadtschreiberwohnung am Schrannenplatz (heute Schwankl-Haus). Das Glück währte nicht lange. Die neugeborene Tochter starb bei der Geburt, die Ehefrau eine Woche später.

Der Witwer stürzte sich in die Arbeit und bereitete sein für Erding wichtigstes Projekt vor – die Gründung einer Sparkasse nach Nürnberger und Landshuter Vorbild. Mandl, selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammend, wollte damit den „Dienstboten, Handwerksgesellen und unbemittelten Personen“, die beinahe ein Drittel der Erdinger Bevölkerung ausmachten, die Möglichkeit geben, einen Notpfennig anzulegen.

Die Genehmigung für die Erdinger Sparkasse wurde 1825 erteilt, jedoch fehlten jegliche Vorgaben. Handschriftlich entwarf der Stadtschreiber alle Formulare, dazu das Sparbuch und das Hauptbuch. Als städtische Einrichtung war die neugegründete Sparkasse im alten Rathaus untergebracht, wo sie sich schnell zu einem durchschlagenden Erfolg entwickelte.

Fast 50 Jahre hat Stadtschreiber Alois Mandl in Erding gearbeitet und viel bewirkt. Auf eigenen Wunsch ging er in Ruhestand. Er starb 1863. © Archiv Museum Erding

Alois Mandl, dem neben den Protokollen auch die Führung der Rechnungsbücher der Stadt sowie der städtischen Einrichtungen wie Josephi-Krankenhaus, Kirchen, Stiftungen und der Sparkasse oblag, beantragte nach 19 Dienstjahren erstmalig einen Erholungsurlaub und bot dafür sogar einen Gehaltsverzicht an. Die Stadtführung wusste die Arbeit ihres Schreibers durchaus zu schätzen und gewährte ihm einen bezahlten Urlaub. Auch privat begann für Mandl wieder eine glückliche Zeit. Er heiratete die 25 Jahre jüngere Monika Kloiber, führte eine glückliche Ehe und zeugte neun Kinder.

Um den Müttern kleiner Kinder eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen, schlug er die Errichtung einer Kinderbewahranstalt nach Pariser Vorbild vor. Es waren einige Widerstände zu überwinden, doch am 1. Oktober 1855 nahm der Kindergarten im ehemaligen Spitalhof (heute Museum Erding) den Betrieb auf. Später entstand daraus der Antonius-Kindergarten an der Prielmayerstraße, der kürzlich das 50-jährige Bestehen feiern konnte.

Gesundheitlich angeschlagen, ging Alois Mandl nach beinahe 50-jährigem Arbeitsleben in den Ruhestand. Zum Abschied erhielt er das goldene Ehrenzeichen des Verdienstordens der bayerischen Krone. Kurz vor seinem 70. Geburtstag im Jahr 1863 verstarb der Stadtschreiber. Er hat seine Heimatstadt entscheidend mitgeprägt, von den Errungenschaften profitiert Erding noch heute.

Weitere Vorschläge des visionären Verwaltungsexperten wie der Bau einer Schrannenhalle oder die Errichtung einer Gasanstalt wurden erst viel später realisiert.

Quelle: Dietmar Schmitz: Ein Leben für Erding – Stadtschreiber Alois Mandl und seine Zeit.