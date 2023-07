Erdinger Start-up: Handwerker-Börse gegen den Fachkräftemangel

Drei Studenten haben Konzept erarbeitet

Von Hans Moritz

Drei Studenten gründen ein Start-up. Das Netzwerk „Cocrafter“ will Firmen für größere Aufträge zusammenbringen und damit dem Fachkräftemangel begegnen.

Erding – Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Von Lösungsansätzen hört man indes weniger. Ein Start-up der Technischen Universität München (TUM) hat nun einen Marktplatz geschaffen, der das vorhandene Potenzial in- und ausländischer Kräfte wie in einer Kennenlernbörse besser nutzen will. Cocrafter heißt das Projekt, hinter dem maßgeblich zwei junge Erdinger stehen – Johannes Lutz und Philipp Rollwage (beide 22). Mit im Boot ist ihre Kommilitonin Annabell V. (24).

„Wir wollen bewusst einen anderen Weg gehen als die mittlerweile zahlreichen Recruiting-Start-ups“, erzählt Lutz im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Regel sei nämlich, einzelne Fachkräfte für offene Stellen zu gewinnen. „In unseren Augen löst das aber nicht das Problem“, ist Lutz überzeugt, der mit Rollwage 2019 sein Abitur am Anne-Frank-Gymnasium abgelegt hat, „denn diese Fachkräfte gibt es nun einmal nicht in der erforderlichen Zahl“.

Cocrafter geht einen anderen Weg: „Wir sind überzeugt, dass Subunternehmer eine zentrale Rolle spielen werden, um die benötigte Arbeitsstärke weiterhin aufbringen zu können“, so der 22-Jährige. Das Subunternehmertum sei insbesondere im Handwerk gang und gäbe.

Das Start-up der drei TUM-Studenten verfolgt zwei Ansätze: „Wir wollen wie auf einer Art virtuellem Marktplatz mehrere kleinere Betriebe mit größeren zusammenbringen“, erklärt Lutz. Gemeinsam könnten sie als Auftraggeber und Subunternehmer an Projekten arbeiten, sprich Aufträge annehmen, für die sie selbst zu klein oder personell zu dünn besetzt wären. Cocrafter richtet sich dabei ausschließlich an Betriebe, Aufträge von Privathaushalten werden nicht angenommen.

Die zweite Schiene führt ins – osteuropäische – Ausland. Betriebe könnten durch Cocrafter auch auf qualitativ geprüfte Betriebe von dort zurückgreifen. Gemeinsam, ist Lutz überzeugt, könnte der Aufwand für alle Genehmigungen und Dokumente auf ein Minimum reduziert werden. Cocrafter erleichtere dabei die Suche nach neuen Subunternehmen und manage die bereits gewonnenen Firmen. „Für kleinere Betriebe bilden wir dann die einzigartige Möglichkeit, größere Aufträge für Großbetriebe durchzuführen“, erläutert Lutz.

Erste Erfolge gibt es schon. Der Student berichtet, dass Cocrafter bereits von einigen größeren deutschen Elektroinstallateuren genutzt werde, die Arbeiten an lokale wie an osteuropäische Betriebe weitergäben – und so einen Auftrag sicherten. Weitere Bereiche sind Elektro, Trockenbau, Sanitär, Gerüst- und Rohbau, Schweißen und Tiefbau. Auf ihrer Homepage www.cocrafter.com findet man immer eine aktuelle Übersicht anstehender Projekte.

Lutz sieht das Startup dabei nicht nur als Akquisiteur, sondern auch als Schaltstelle, wenn es etwa um rechtliche Rahmen geht. Dabei setzt Cocrafter auch auf den Schneeballeffekt. „Unser Netzwerk wächst automatisch immer weiter, was es den Firmen noch einfacher macht, die erforderlichen Kräfte zu rekrutieren.“

Wer mit Cocrafter zusammenarbeitet und dessen Dienste nutzt, geht laut Lutz vorerst kein Risiko ein – „denn es ist für beide Seiten zunächst einmal kostenlos“. Das Start-up verdient seinen Worten zufolge an den Vielnutzern über monatliche Beiträge. Noch können sich die Drei das leisten, weil sie in erster Linie Studierende sind, doch der Sprung in die Arbeitswelt sei nicht mehr weit, sagt der Erdinger.

Und wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? Lutz berichtet, „dass wir Handwerk immer schon sehr spannend gefunden haben“. Mit ihrem Wissen von der TUM wollten sie nun die Betriebe vernetzen, um für alle einen Mehrwert zu schaffen.

Einen ruinösen Preiskampf lehnen die Drei ab. Ihnen kommt es auf die Qualität der Arbeit an. Auf der Homepage ausgeschriebene Vorhaben sind deshalb in der Regel mit einem festen Preis hinterlegt, teils erfolgt die Preisbildung aber auch auf Verhandlungsbasis.