Erdinger Terrorist Franco A. (33) muss lange ins Gefängnis

Von: Hans Moritz

Lebte monatelang in Erding: der Rechtsextremist Franco A. vor Gericht. © BORIS ROESSLER/AFP

Er gilt als Rechtsextremist. Jetzt muss ein Bundeswehr-Offizier lange ins Gefängnis, weil er Anschläge gegen Spitzenpolitiker geplant hat. Die Spur führte die Ermittler auch nach Erding.

Erding/Frankfurt - Monatelang hat er in seiner Tarnung in Erding gelebt – der vermeintliche syrische Flüchtling David Benjamin. Tatsächlich handelte es sich um den Bundeswehrsoldaten Franco A. Die Identität hatte er gewechselt, um Anschläge zu verüben, die auf Asylbewerber zurückfallen sollten.



Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt den 33-Jährigen unter anderem wegen der Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Straftaten zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht befand den 33-jährigen Deutschen in mehreren Anklagepunkten für schuldig. Dazu zählen auch waffenrechtliche Verstöße. Zudem bescheinigte das Gericht Franco A. eine völkisch-nationalistische, rechtsextremistische Gesinnung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der bundesweit beachtete Prozess hatte am 18. Mai 2021 begonnen, in die Ermittlungen war sogar der Generalbundesanwalt eingebunden.



Erding hatte in dem Fall keine unmaßgebliche Rolle gespielt. Im Herbst 2016 hatte Franco A. ausgerechnet in seiner Heimatstadt Offenbach um Asyl ersucht. Dazu gab er sich als Syrer aus. Um den Jahreswechsel 2016 wurde er nach Erding verlegt. Er lebte in einem Haus an der Wilhelm-Weindler-Straße, das damals dem SPD-Politiker und AWO-Chef Fritz Steinberger gehörte. Der hatte damals berichtet, Franco A. beziehungsweise David Benjamin kaum gesehen zu haben.



Als er aufflog, richtete sich das Interesse der Ermittler auch auf den Kommunalpass. Anhand des (mittlerweile abgeschafften) Erdinger bargeldlosen Zahlungsmittels für Geflüchtete konnten die Fahnder Franco A.s Spur über Monate nachvollziehen.



Der Bundeswehrsoldat soll Anschläge geplant haben, unter anderem auf den damaligen Außenminister Heiko Maas. Anfang 2017 gelang die Festnahme – als der Offizier am Wiener Flughafen Schwechat eine Pistole aus einem Schacht fischte. HANS MORITZ