Erdinger verlieren die Lust auf Kinder

Von: Hans Moritz

Wo neue Siedlungen wachsen, wächst auch die Einwohnerzahl: Allein am Poststadel an der B 388 entstehen mehrere hundert neue Wohnungen. Es ist nicht die einzige Wohnungsbau-Großbaustelle in Erding. © Hans Seeholzer

Im vergangenen Jahr hat die Einwohnerzahl der Stadt Erding nach jahrelanger Stagnation zwar erstmals wieder zugenommen, dafür ist die Geburtenrate 2022 auf ein Rekordtief gesunken.

Erding - Das geht aus Daten des Einwohnermeldeamts hervor, die die Stadt Erding nun in ihrem Mitteilungsblatt veröffentlicht hat. Das Wachstum der Großen Kreisstadt ist demnach nur noch dem Zuzug geschuldet.



2021 war die Zahl der Erdinger laut Behörde auf 38 522 gesunken, Ende 2022 waren es 38 746 – ein Plus von 224. „Während die Zahl der Zuzüge moderat von 2179 auf 2305 gestiegen ist, verließen vergangenes Jahr deutlich weniger Menschen die Stadt“, heißt es im Mitteilungsblatt – 1971 im Vergleich zu 2240. 2021 hatten sich im Einwohneramt erstmals mehr Menschen ab- als angemeldet – bislang eine einmalige Erscheinung.



Allerdings erlebt Erding einen laut Rathaus „historischen Tiefstand“ bei den Geburten. 227 Babys wurden im Rathaus angemeldet. Zum Vergleich: 2017 waren es 367 Neugeborene und 296 im Jahr 2021. „Da der Wert der Geburten den der Sterbefälle in früheren Jahren eindeutig überstiegen hat, trugen die Geburten zum Bevölkerungswachstum bei. Dieses Verhältnis kehrte sich im Zuge des demografischen Wandels ins Gegenteil um“, heißt es im Mitteilungsblatt weiter. Weil im Vorjahr 337 Erdinger gestorben und damit 110 mehr als neue zur Welt gekommen seien, „sind ausschließlich die Zuzüge für das Bevölkerungswachstum verantwortlich“. Allerdings weist die Behörde auch darauf hin, „dass die Zahl der Sterbefälle rückläufig ist, nachdem 2021 noch 370 Einwohner verstorben waren.



OB Max Gotz ist davon überzeugt, dass Erding in Zukunft wieder stärker wachsen wird – wegen des Zuzugs. Den dürften aktuell die großen Wohnbaugebiete am Thermengarten in Altenerding und am Poststadel/B 388 auslösen, wo Wohnraum für eine vierstellige Zahl an Neubürgern entsteht. Das nächste Siedlungsgebiet XXL steht bereits in den Startlöchern – zwischen Haager Straße und B 388 in Altenerding.



Größter Stadtteil bleibt Altenerding mit 20 129 Einwohnern. Diese setzen sich aus dem Ort Altenerding (8073) sowie den insgesamt 16 Ortsteilen von A wie Ammersdorf bis Z wie Ziegelstatt zusammen. Zum Vergleich: 2005 waren es 17 160 Bürger gewesen.



Erding selbst kommt auf 15 889 Einwohner (2005: 14 469), und in Langengeisling sind 3004 Menschen (2005: 2678) daheim, einschließlich der Ortsteile Altham, Eichenkofen und Kehr.



Vor mehr als fünf Jahren hat sich der Stadtrat die Selbstverpflichtung auferlegt, die Stadtbevölkerung um nicht mehr als ein Prozent im Jahr wachsen zu lassen – damit auch die soziale Infrastruktur wie Schulen und Kindergärten mitwachsen kann. Die Rechnung ist bisher aufgegangen, beziehungsweise gab es sogar Jahre mit einem Negativ-Wachstum, also einer Schrumpfung. Allerdings werden die Baugebiete diesen Trend umkehren. Auch deshalb plant Erding seine 20. Kita – an der Haager Straße in Altenerding, wo sich bereits eine Grundschule und ein Kinderhaus befinden. ham