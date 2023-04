Erding bekommt einen Biergarten für Senioren

Von: Hans Moritz

Teilen

Ein Prosit auf die Spende an die Fischer’s Stiftung (v. l.): Andreas Brenninger (Erdinger Brauhaus), Landrat Martin Bayerstorfer, OB Max Gotz sowie die Weißbräu-Geschäftsführer Josef Westermeier und Stefan Kreisz. © Hans Moritz

Das Fischer‘s Seniorenzentrum wird erweitert. In diesem Zuge ist eine Besonderheit geplant, die so ihresgleichen suchen dürfte. Was das Erdinger Brauhaus respektive der Erdinger Weißbräu damit zu tun hat:

Erding – Es ist ein jahrzehntealtes Versprechen und ein schöner Brauch: Pro Hektoliter verkauftem Erdinger Brauhaus Hell spendet der Erdinger Weißbräu einen Euro an die Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung, die auf die Brauers-Eheleute Friedrich und Katharina Fischer zurückgeht. Am Tag des Bieres am gestrigen Sonntag auf dem Schrannenplatz nahm Landrat Martin Bayerstorfer als Verwaltungsratsvorsitzender der Stiftung einen Scheck über 57 857 Euro entgegen. Die Summe gibt gleichzeitig an, wie viele Hektoliter an einstigem Stiftungsbier im vergangenen Jahr abgesetzt worden sind.

Bayerstorfer erinnerte an das Fischer’sche Testament von 1891, in dem verfügt wurde: „Zum Besten der Armen“. Und aus diesem Grund soll am Fischer’s Seniorenzentrum an der Haager Straße im Zuge der Erweiterung „Erdings schönster Biergarten für Senioren“ entstehen, so Bayerstorfer.



Gotz appellierte an die Erdinger, ihre Wirte zu unterstützen, „denn wir leben leider in einer Zeit, in der unsere Wirtshauskultur gefährdet ist“. Die Altstadt dürfe nicht zur reinen Kulisse werden.



Brauerei-Geschäftsführer Josef Westermeier erinnerte daran, dass man voriges Jahr die neue Marke Erdinger Brauhaus eingeführt habe – und prompt auf dem nationalen Markt erfolgreich gewesen sei. „Davon profitiert nun auch die Stiftung.“ 2023 sehe es ebenfalls sehr gut aus. Zu Beginn hatte der neue Erdinger-Chef Stefan Kreisz den Tag des Bieres vorgestellt und auf die Besonderheit der Edelreifung mit doppeltem Hefezusatz hingewiesen. ham