Jürgen Klopp: „Ich bin für jeden Spaß zu haben“

Erding–Im Hüttendorf des Erdinger Weißbräu herrschte gediegene Stimmung, die Geburtstagsgäste von Werner Brombach hatten sich schick gemacht. Am anderen Ende der Leitung ging es deutlich legerer zu. Auf einem Sessel saß in Jeans und Pulli der neue Markenbotschafter von Erdinger: Jürgen Klopp.

Einer der erfolgreichsten Trainer derzeit in Europa hatte allen Grund, locker zu sein. Sein Champions-League- und Weltpokal-Gewinner FC Liverpool hatte wenige Stunden zuvor die Wolverhampton Wanderers 1:0 geschlagen. Und der Vertrag mit Erdinger bringt ihm die nächsten drei Jahre insgesamt sechs Millionen Euro ein – genauso viel wie übrigens Franz Beckenbauer als Markenbotschafter der größten Weißbierbrauerei der Welt als Gage erhalten hat.

Eingerahmtes Trikot, Champions-League-Pokal und ein kühles Erdinger

Es war kurz vor 23 Uhr, als Klopp nach Erding zur Feier von Brombachs 80. Geburtstag geschaltet wurde. Vor sich hatte er ein – fachkundig eingeschenktes – Erdinger, neben ihm stand der Champions-League-Pokal, darüber ein eingerahmtes Trikot „Champions of Europe“. Die Szene erinnerte ein wenig an die ZDF-Hitparade, denn das Mikro hing an einem unübersehbaren Kabel. Interviewt wurde der 52-Jährige von seiner Markenbotschafter-Kollegin Magdalena Neuner, die neben Marketing-Chef Wolfgang „Kuffi“ Kuffner charmant durch den Abend führte. Sie entlockte Klopp, dass das erste Treffen mit Brombach in Liverpool sehr angenehm gewesen sei.

„In der Kneipe spricht man heute noch darüber“, sagte er lachend. Warum Erdinger, aber nicht FC Bayern?, wollte Neuner weiter wissen. Da gab sich „Kloppo“ ganz pragmatisch: „Der Vertrag mit Warsteiner ist ausgelaufen, und in Liverpool fühle ich mich wohl, da will ich gar nicht weg.“ Bayern finde er aber schön, „das Bundesland meine ich natürlich“. Und er verriet, eine Affinität zum Gerstensaft zu haben: „Mit vier habe ich das erste Fass gespült und mit elf mein erstes Bier getrunken.“

Jürgen Klopp: „Oachkatzlschoaß“

Natürlich unterzog ihn Neuner auch dem Bairisch-Test. Doch aus dem obligatorischen Oachkatzlschwoaf wurde im ersten Versuch ein Ochkatzlschoaß – schallendes Gelächter in Erding. Klopp lachte herzlich mit und schob hinterher: „Keine Sorge, ich lerne schnell.“ Nachdem Klopp einen Teil des Geburtstagsabends über die Live-Schalte verfolgt hatte, bekam Erdinger-Betriebsratschef Alexander Margeth sein Fett weg. In Anspielung auf dessen blonde Mähne unkte Klopp: „Also Haarwuchsprobleme habt ihr in Erding nicht.“

Noch hat die Brauerei nicht verraten, wie sie Klopp in der (Fernseh-)Werbung einsetzen wird. Er selbst flirtete mit Neuner, dass man sicher was gemeinsam machen werde. „Davon habe ich gehört“, meinte der Ex-Biathlon-Star aus Wallgau. Klopp deutete schelmisch schon mal die Richtung an: „Wir könnten schießen, auf Gläser zum Beispiel. Ich bin für jeden Spaß zu haben.“ Und zeigte sein breites Grinsen mit der markant weißen Zahnreihe.

