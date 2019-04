Mit fünf Euro und ohne Handy um die Welt

Wandergesellinne n auf der Walz: Am Ostermontag geht die gebürtige Erdingerin Charlie (l.) mit Altgesellin Frieda (r.) in die Welt hinaus. Foto: Vroni Vogel

Holzbildhauerin Charlie Wagner geht am Ostermontag auf die Walz

Am Ostermontag beginnt für Charlotte Wagner ein neuer Lebensabschnitt. Dann geht sie von ihrem Elternhaus in Erding aus auf Wanderschaft. Die gelernte Holzbildhauerin ist dann mindestens drei Jahre und einen Tag auf der Walz. So will es die alte Regel.