Erdingerin isst mit Bundespräsident zu Mittag

Von: Hans Moritz

Eindrucksvolle Begegnung: Hospiz-Leiterin Rita Gabler (M.) traf beim Neujahrsempfang im Schloss Bellevue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Gattin Elke Büdenbender. © Bundepräsidialamt

Vor ein paar Wochen erhielt Rita Gabler eine Einladung, die der unermüdlichen Leiterin des Sophienhospizes in Erding das vielleicht ungewöhnlichste Mittagessen ihres Lebens bescheren sollte:

Erding/Berlin - Die Erdingerin war am Dienstag Gast beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten – und saß während des Menüs zwei Stunden lang direkt neben Frank-Walter Steinmeier. Für Gabler ein eindrucksvolles und schönes Erlebnis, wie sie der Heimatzeitung berichtet, zumal sie in einer Reihe mit Bundeskanzler Olaf Scholz und einigen Ministern stand.



Die Einladung eingefädelt hatte Sozialministerin Ulrike Scharf – und Gabler nahm sie nur zu gerne an. Mit ihrem Mann Hans ging es am Montag nach Berlin. Gemeinsam wurde ihnen Schloss Bellevue, Amtssitz des Staatsoberhauptes, gezeigt. Am Dienstag reihte sie sich dann um 10 Uhr ins Defilee durch den Langhans-Saal ein – und wurde schließlich von Steinmeier und seiner Gattin Elke Büdenbender begrüßt. Die Erdingerin muss einen guten Eindruck hinterlassen haben, „denn ich habe gehört, dass er seinen Leuten einen Wink gibt, mit wem er später an einem Tisch dinieren will“, erzählt sie. Und prompt wurde sie an Tisch 1 platziert, direkt neben Steinmeier.



Mit am Tisch waren unter anderem ein Streetworker, ein Ehrenamtlicher des THW und ein Kämpfer für Barrierefreiheit in Innenstädten. „Wir hatten sehr gute Gespräche, der Bundespräsident ist ein sehr umgänglicher und humorvoller Mensch, wir haben viel gelacht.“



Was Gabler erstaunt hat: „Der Bundespräsident weiß gut über die Pflege Bescheid, wir haben uns bestens unterhalten.“ In seiner Rede habe Steinmeier das Thema aufgegriffen und betont, welch wichtige Aufgabe die Pflege habe. Gatte Hans besichtigte derweil den Bundestag. ham