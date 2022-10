Erdings bunte Häuser

Ausdruck einer bürgerlichen Stadt: Die bunten Häuser sind typisch für Erding. Jetzt gibt es einen eigenen Atlas, der jedes Haus in der Altstadt hinsichtlich Architektur und Farbgebung dokumentiert – nicht zuletzt ein Leitfaden für künftige Bau- und Sanierungsvorhaben im Stadtkern. © Hans Moritz

Die Stadt Erding hat ein Werk erstellt, in dem alle Fassaden in der Altstadt dokumentiert werden. Was das mit der 800-Jahr-Feier Erdings in sechs Jahren zu tun hat:

Erding - Steht eine große Party an, sollte man früh damit beginnen, das Haus dafür herzurichten. In sechs Jahren, 2028, begeht Erding seine 800-Jahr-Feier. Und schon jetzt laufen dafür erste Vorarbeiten, die das Gesicht des ehrwürdigen Jubilars für die nächsten Jahrhunderte möglichst erhalten sollen.

Erding hat sich ein Fassadenbuch gegeben, eine Dokumentation, in der 72 Häuser im Stadtkern akribisch beschrieben werden: Architektur, Kubatur, Besonderheiten an der Fassade – und eben die Farbgebung. Denn Erding ist als Stadt der bunten Häuser bekannt – Ausdruck einer bürgerlichen Stadt im Gegensatz zu München als Residenzmetropole mit seinen stolzen, einfarbigen Gebäuden etwa zwischen Odeonsplatz und Siegestor.



In einer eigens dafür erschienenen Broschüre erklärt die Stadt die Hintergründe und gibt Einblicke in die Architekturgeschichte von Erdings „Wohnzimmer“. Zwei Merkmale fielen besonders auf, haben die Autoren des Fassadenbuchs herausgefunden: „Zum einen eine aus der historischen Entwicklung resultierende und weitgehend noch erhaltene Maßstäblichkeit, welche in der Höhenentwicklung und im Volumen sowie in der Gliederung und Proportionierung der meisten Gebäude zum Ausdruck kommt und einen spürbaren Zusammenklang ergibt.“ Typisch sei zum anderen die Farbigkeit der Fassaden. 70 Prozent wiesen rote, gelbe und blaue Grundtöne auf.



Das Fassadenbuch verfolgt laut der Publikation zwei Ziele: zum einen Ratgeber für Bauherren, zum anderen Basis für Entscheidungen bezüglich der künftigen Gestaltung der Innenstadt.



OB Max Gotz schreibt in seinem Editorial, die Untersuchung könne „Eigentümer und Stadtrat bei anstehenden Veränderungen sensibilisieren“. Das Fassadenbuch mache „einmal mehr klar, dass jedes einzelne Haus über das Gesamtbild der Innenstadt mit entscheidet“.



Von hier schlägt Gotz die Brücke zum 800. Stadtjubiläum 2028. „Die Feierlichkeiten stellen den perfekten Anlass dar, unserer Altstadt neuen Glanz zu verleihen und könnten zu einer Zusammenarbeit aller Beteiligten führen, weil jedes Gebäude durch sein Umfeld natürlich gewinnt.“ Deshalb saniere man derzeit auch Rathausfassade und Frauenkircherl.



Das Bunte-Häuser-Konzept wird gerade in die Neuzeit übertragen: an der Häuserschlange am Poststadl/B 388.



Die Altstadt als Einkaufsort dürfe nicht nur unter dem Kosten-Nutzen-Effekt betrachtet werden. Dass das mitunter in früheren Jahren der Fall gewesen sei, zeigten „Fehlentwicklungen“ wie das frühere Kaufhaus Kainz (heute Drogeriemarkt Müller) und das einstige Coop-Haus am Schönen Turm.



Nicht nur das Fassadenbuch arbeitet Erdinger Geschichte auf. Unlängst ist in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Regierung von Oberbayern die Dokumentation „Vertiefte städtebaulich-denkmalpflegerische Untersuchung Erding“ erschienen.



Beide Dokumentationen



sind unter www.erding.de/rathaus-buerger-service/verwaltungsgliederung-a-z/stadtplanung abrufbar.