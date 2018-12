Erdings ellenlanger Einkaufszettel

Es ist ein millionenschweres Buch: Der Haushalt der Stadt Erding für 2019 steht. Dafür wird Geld ausgegeben.

Erding - Kein Rekord zur Premiere: Erdings neuer Kämmerer Kurt Hiller stellte am Dienstag im Stadtrat seinen ersten Haushaltsentwurf vor. Das Zahlenwerk fällt etwas kleiner aus als der Rekord-Etat des zu Ende gehenden Jahres, mit dem sich sein Vorgänger Hermann Held in den Ruhestand verabschiedet hat. Auf knapp 137 Millionen Euro summieren sich die geplanten Einnahmen und Ausgaben. 2018 waren es etwas mehr als 140 Millionen Euro. Doch Hillers Auftakt-Etat könnte diese Hürde noch nehmen, wenn – wie so oft – im Laufe des Jahres unerwartete Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer ins Stadtsäckel fließen.

Der Verwaltungshaushalt, aus dem vor allem der Betrieb der Stadt finanziert wird, beläuft sich nach Angaben Hillers auf 90,6 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt stehen für Investitionen 46,3 Millionen Euro.

An den Steuern wollte Hiller nicht rütteln, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B befinden sich seit 1975 beziehungsweise 1994 mit 250 und 300 von Hundert auf einem vergleichsweise geringen Niveau.

Die größte Einnahmequelle wird auch 2019 die Gewerbesteuer sein. Die Kämmerei rechnet mit 31 Millionen Euro, (vorläufig) zwei Millionen Euro weniger als 2018. Der zweitgrößte Posten bei den Einnahmen ist der Einkommenssteueranteil, den Hiller mit 28 Millionen Euro bezifferte (+ 116 000 Euro). Aus der Umsatzsteuer erwartet Erding einen Anteil von 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommen zwei Millionen Euro Grunderwerbssteuer.

Hiller berichtete, dass die jüngste Steuerschätzung vom November „weiterhin von einer anhaltend guten wirtschaftlichen und auch beschäftigungsfreundlichen Situation ausgeht“.

Einer der größten Ausgabeposten werden im kommenden Jahr die Personalkosten sein, denn die wachsende Stadt braucht laufend neue Kräfte. Knapp 17 Millionen Euro, ein Plus von gut 7 Prozent, sind dafür veranschlagt. Dennoch geht Hiller davon aus, dass die Verwaltung ein Plus erwirtschaften wird, das in den Vermögenshaushalt transferiert wird. Der Kämmerer spricht von 6,5 Millionen Euro.

Allerdings plant die Stadt auch, die Rücklagen anzugehen, um die anstehenden Projekte finanzieren zu können. 31,1 Millionen Euro Entnahme sind zumindest auf dem Papier vorgesehen – deutlich mehr als in den Vorjahren. Die Erfahrung freilich lehrt, dass aufgrund von Mehreinnahmen und nicht angepackten Projekten die Entnahme entweder wesentlich geringer ausfällt oder gar nicht erforderlich ist.

Größter Einzelposten bei den Investitionen sind die 8,75 Millionen Euro für den längeren S-Bahn-Tunnel. Es ist die zweite von vier Tranchen. Mit 35 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt insgesamt an diesem Kapitel des S-Bahn-Ringschlusses.

Wofür gibt Erding noch Geld aus? Die buchstäblich größte Baustelle bleibt die Generalsanierung der Mittelschule am Lodererplatz für insgesamt über 20 Millionen Euro. Für 2019 sind 7,55 Millionen Euro eingeplant, weitere 200 000 Euro für die Planung einer neuen Turn- und Mehrzweckhalle.

Abschließen will die Stadt den Bau der neuen Mensa mit Übungsraum für die Stadtkapelle in Altenerding – mit 1,79 Millionen Euro. 73 500 Euro nimmt Erding in die Hand, um seine Spielplätze in Schuss zu halten. Zwei Millionen Euro stehen für die neue Turnhalle und Sportflächen neben dem Eisstadion zur Verfügung. Das Projekt wird aber auch die Etats der kommenden Jahre belasten.

Die insgesamt über vier Millionen Euro teure Stadtpark-Sanierung schlägt 2019 mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Fast den identischen Betrag kostet die Parkplatz-Erweiterung am Kronthaler Weiher. Für das Wohnbauprojekt am Thermengarten Süd stellt die Kämmerei 2,1 Millionen Euro in den Etat. Ins Radwegenetz steckt die Stadt 200 000 Euro, weitere 100 000 Euro in den Grunderwerb für das Teilstück Walpertskirchen–Erding. Die Erschließung des Sternwegs für den Bau eines Hospizes lässt sich die Stadt 558 000 Euro kosten.

An der neuen B 388-Anschlussstelle in Altenerding-Süd beteiligt sich die Kommune mit 1,1 Millionen Euro. 700 000 Euro entfallen auf neue Fahrradparkplätze am Erdinger Bahnhof. Die neuen Toiletten hier und in Altenerding sind mit 100 000 Euro veranschlagt