Erdings Finanzen erholen sich

Im Erdinger Rathaus kehrt auch fiskalisch wieder Normalität ein, insbesondere bei den Steuereinnahmen.

Nach zweieinhalb Corona-Jahren mit Steuerausfällen in zweistelliger Millionenhöhe beginnt sich die Stadt Erding finanziell zu konsolidieren.

ERding - Das liegt aber auch daran, dass der Freistaat noch einmal ausbleibende Gewerbesteuern ausgeglichen hat. Das wurde bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts am Donnerstag im Stadtrat deutlich. Das ist zugleich ein Zeichen, dass auch die lokale Wirtschaft – zumindest vorläufig – wieder Tritt fasst. Stadtkämmerer Kurt Hiller berichtete, dass nahezu alle coronabedingten Stundungen von Gewerbesteuerzahlungen abbezahlt worden seien.



Und: Es herrscht wieder haushälterische Normalität. Ab 2020 war es den Kommunen ausnahmsweise erlaubt, Gelder aus dem Vermögenshaushalt für Investitionen in den Verwaltungshaushalt umzuschichten, um den täglichen Betrieb der Verwaltung finanzieren zu können. An sich sieht das Gesetz vor, dass dieser Betrieb Gelder erwirtschaften muss, um daraus Investitionen wie den Bau einer neuen Schule oder eines neuen Kindergartens zu bezahlen. Diese „Normalität“ ist in Erding fürs Erste wieder hergestellt. Hiller informierte, dass der Transfer rund 1,9 Millionen Euro ausmache. Dennoch, so Hiller weiter, müsse der Vermögenshaushalt mit einem Kredit sowie einer Entnahme aus der Rücklage („hohe Kante“) ausgeglichen werden. Die Summen hätten sich aber im Vergleich zum Haushalt 2022 deutlich reduziert. Die Darlehenssumme liegt mit 15 Millionen Euro fünf Millionen Euro unter Plan, die Rücklagenentnahme verringert sich um eine halbe Million Euro auf 2,2 Millionen Euro.



Damit ist Erding aber noch weit von den „fetten Jahren“ bis 2019 weit entfernt. Damals konnte sich die Stadt regelmäßig über millionenschwere Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer freuen, und die Rücklagenentnahme war in aller Regel gar nicht erforderlich.



Ohne den Staat, betonte Hiller, sähe die Lage bei Weitem nicht so positiv aus. Erding erhielt als zweite Rate der Gewerbesteuer-Ausgleichsrate 4,8 Millionen Euro. Aus eigener Kraft stiegen die Gewerbesteuerreinnamen um 4,5 auf 21,5 Millionen Euro an.



Dennoch mahnte Hiller weiterhin eine sparsame Politik an. Denn staatliche Ausgleichszahlungen seien vorerst nicht mehr zu erwarten, und die drohende Rezession sowie die explodierenden Energiepreise würden auch die örtlichen Betriebe stark belasten, was sich auf die Steuerzahlungen auswirken könnte. Hinzu kommt, dass die Stadt selbst höhere und außerplanmäßige Ausgaben hat, unter anderem für ihre eigenen Bauvorhaben.



Grundsätzlich ist ein Nachtragshaushalt immer dann erforderlich, wenn die Einnahmen und Ausgaben deutlich vom Ursprungsetat abweichen. Das war im laufenden Jahr neben dem Gewerbesteuer-Plus in mehreren Punkten der Fall. So fällt allein die Einkommenssteuer zwei Millionen Euro höher als erwartet. Allerdings gibt es auch Mehrausgaben – bei Personal (270 000 €), Bauunterhalt (880 000 €), Wohnanlagen & Heizungskosten (235 000 €) und beim Hochwasserschutzkonzept (350 000 €). Insgesamt steigt das Volumen des Vermögenshaushalts von 93,8 auf 97,5 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt schrumpft von 33,7 auf 25,8 Millionen Euro.

