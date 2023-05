Erdings Grüne: „Niemand was wegnehmen“

Grüne: Verkehrswende mit Wahlfreiheit statt Verboten

Keine Verbote, sondern Wahlfreiheit soll die Verkehrswende der Grünen für die Menschen bringen. Das war die zentrale Botschaft von Dr. Markus Büchler, der auf Einladung des Erdinger Ortsverbandes im Gasthaus Zur Post in Erding referierte.

Erding - Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, ging auf verschiedene Aspekte ein, beantwortete Fragen aus der Zuhörerschaft und stieg in die Diskussion ein.

Sein Credo: „Wir wollen nicht jemandem etwas wegnehmen, sondern Alternativen schaffen.“ Es gehe um Wahlfreiheit und darum, dem „Autozwang“ entgegenzuwirken. Gerade auf dem Land seien die Menschen immer noch darauf angewiesen.



Die auf den Individualverkehr ausgerichtete Verkehrspolitik der CSU sei „klimaschädlich und unsozial“, weil sie erhebliche Teile der Bevölkerung „ausschließt oder ins Auto zwingt“. Das Bahnwesen sei in der Vergangenheit „sträflichst vernachlässigt“ worden, einem Industriestaat „unwürdig“ und der zweigleisige Ausbau dringend erforderlich.



In diesem Zusammenhang ging Büchler auch auf den geplanten Ausbau der Zweiten Stammstrecke in München ein, deren Kosten mit Blick auf 15 Jahre Ausbaudauer letztlich auf rund zehn Milliarden anwachsen dürften - viel Geld, das für den komplexen und flächendeckenden Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes fehle.



Büchler erläuterte die von den Grünen favorisierte Alternative der Südring-Ertüchtigung für die Region München. Bus und Bahn seien seit Jahrzehnten unterfinanziert. Mit attraktiven Verbindungen, Tarifen, einer einheitlichen Buchung und umfassender Barrierefreiheit soll das öffentliche Verkehrsnetz aufgewertet werden. Für junge Menschen in Ausbildung soll die Benutzung kostenlos sein, sagte der Grünen-Politiker. Die komplizierte Ticketpraxis sei „vogelwild“.



Der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV-Netzes müsse zur „Pflichtaufgabe“ werden, betonte der verkehrspolitische Sprecher.



Die Landtagskandidatin der Grünen, Laetitia Wegmann, die drei Jahre lang die Fachoberschule in Landshut besuchte, berichtete von der Schwierigkeit, dorthin mit dem Bus zu gelangen. Jetzt soll diese Buslinie sogar noch gestrichen werden, „obwohl Schüler darauf angewiesen sind“.



Eine schlecht ausgebaute Buslinie werde schlecht angenommen – in der Stadt Dachau gebe es einen Zehn-Minuten-Takt, führte Alfred Schreiber vom VCD eine beispielhafte Umsetzung an.



Kommunen sollen ermächtigt werden, bei der Geschwindigkeitsreduktion in ihrer Gemeinde mehr Eigenständigkeit zu bekommen, war ein weiterer Punkt, den Büchler ansprach.



Der laufende Prozess des Volksbegehrens zum Radverkehr in Bayern wurde thematisiert ebenso wie der verbesserungsbedürftige Service, das Rad in der Bahn mitnehmen zu können und ein praktikables Fahrt-Pooling für den täglichen Weg zur Arbeit.



Auch die Dritte Startbahn war Thema. Man habe diese zwar per Volksentscheid abwenden können, doch die Baugenehmigung gebe es immer noch. Die Grünen befürchten, dass diese zum Hebel werden könnte, die Bahn dennoch zu bauen, was eine „Katastrophe“ wäre. Büchler versicherte, dass sich die Grünen weiter für Aufhebung der Genehmigung stark machen würden.

Informationsveranstaltung statt Gegendemo: Mit einem politischen Frühschoppen am Sonntag, 25. Juni um 10 Uhr, bei dem der Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek spricht, reagieren die Grünen im Landkreis Erding auf die umstrittene Demo am 10. Juni gegen die vermeintliche „Heizungsideologie“ der Ampel-Regierung, die von Kabarettistin Monika Gruber unterstützt wird (wir berichteten). Kreissprecherin Annett Burgarth erklärte, dass ihre Partei auf sachliche Information setze und wies darauf hin, dass zur Demo seitens der rechten Szene Busfahrten organisiert würden. „Was die Bürger brauchen, sind Information und Unterstützung. Was sie nicht brauchen, ist Hetze und Stimmungsmache!“, schreibt sie auf der Grünen-Hompage. vev