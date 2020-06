Erdings Kreishandwerksmeister zum Corona-Konjunkturpaket: „Mehr kann der Staat kaum machen“

Das milliardenschwere Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung soll auch die Wirtschaft im Landkreis Erding ankurbeln helfen. Das halten Händler, Handwerker und Steuerberater davon.

Landkreis–Mehrwertsteuer runter, Zuschüsse für Familien rauf: Das milliardenschwere Corona-Konjunkturpaket für Deutschland soll auch die Wirtschaft im Landkreis ankurbeln helfen. Darüber haben wir mit Steuerberater Peter Ratajak, Händlern und Handwerkern aus der Region gesprochen: Denn ob und wer letztlich von dem Konjunkturpaket profitiert, wird sich erst noch zeigen.

Freude über staatliche Förderung des Einzelhandels

„Das Konjunktur-Paket ist im Großen und Ganzen eine gute Sache. Mehr kann der Staat kaum machen“, sagt Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. Und auch Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises Dorfen, begrüßt für den Einzelhandel die gewaltige staatliche Förderung. Doch der Teufel sitzt bekanntlich im Detail. Oder um es mit Waxenberger auf gut Bairisch zu sagen: „A bissle a G’schieß wird das schon.“

Damit meint er die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16, respektive von 7 auf 5 Prozent. Egal, ob beim Kauf von Semmeln oder dem Einbau von Sanitäranlagen, beim Friseur, Buchhändler oder im Restaurant – binnen drei Wochen muss die gesamte EDV jedes Betriebes umgestellt werden, denn ab 1. Juli gilt der gesenkte Steuersatz – befristet auf ein halbes Jahr.

Enormer Verwaltungsaufwand

Das sei ein enormer Verwaltungsaufwand, sagt Steuerberater Peter Ratajak, der seit vielen Jahren Kanzleien in Dorfen und Erding hat. Ob die Steuersenkung auch an den Endverbraucher geht, sei nicht sicher. „Nehmen wir ein Beispiel aus der Gastronomie. Kostet bislang ein Schnitzel 9,80 Euro, reduziert sich der Endverbrauchspreis bei Weitergabe der Steuersatzsenkung von 19 auf 5 Prozent um 1,15 Euro. Möglich, dass der Wirt diese Differenz als Ertragssteigerung nimmt, denn er muss diese nicht zwingend an den Gast weitergeben“, sagt Ratajak. Das sei legitim: „Gerade die Gastronomie hatte während des Lockdowns immense Umsatzeinbußen. Viele Restaurants kämpfen um das Überleben.“

Bei den Händlern müssen alle Waren neu ausgezeichnet, das Kassensystem umgestellt werden: „Ob der Kunde dann auch bereit ist, wegen drei Prozent plötzlich sehr viel mehr zu kaufen, wird sich zeigen“, meint Tremmel, hauptberuflich Geschäftsführer beim Fachmarkt „Technikwerker – Der Heuschneider“ in Dorfen.

Kunden legen Wert auf Bonus

Die Kunden legen allerdings Wert auf ihren Bonus, berichtet der Dorfener Optiker Armin Ponkowsky: „Die Leute kommen in den Laden, fragen schon jetzt nach, ob der Steuersatz für die Brillenfassung schon gesenkt ist und halten ihren Auftrag bis 1. Juli zurück.“

Es sei keineswegs sicher, wie Filialisten oder Discounter mit der Steuersenkung umgehen, so Ratajak: „Hier werden ohnehin oft Rabatt-Aktionen angeboten. Was da dem Verbraucher unterm Strich bleibt, ist letztlich nicht nachvollziehbar.“

Zum völligen Durcheinander komme es beim Schreiben der Rechnungen, etwa in Handwerksbetrieben, in denen mit Abschlagszahlungen gearbeitet werde. „Die Steuersenkung ist ja nur bis Ende des Jahres befristet. Ab Januar 2021 gilt wieder der herkömmliche Steuersatz“, erklärt Ratajak.

Viele Privatleute leiden unter Kurzarbeit

Wer mit dem Hausbau beginne, könne durch die Steuersenkung schon sparen, sagt Handwerksmeister Waxenberger. Bei der Einzelvergabe durch den Bauherrn müssen Rohbau, Dachstuhl oder Sanitärinstallation – beim schlüsselfertigen Bau des gesamten Hauses alles – bis 31. Dezember 2020 fertiggestellt und abgenommen sein. „Die Leute sind vorsichtig, die Unsicherheit ist groß.“

Schließlich wisse niemand, ob eine zweite Corona-Welle kommt, auch leiden viele Privatleute unter der Kurzarbeit. Der Baubranche sei es während der Corona-Krise nicht wirklich schlecht gegangen, schließlich würden Bauvorhaben längerfristig geplant – und Handwerker brauchte man auch während des Lockdowns, so Waxenberger.

Sorgen macht sich der Erdinger vor allem um die kleineren Studios, etwa in der Fuß- oder Nagelpflege, oder um die Imbisse und Konditoreien, anhängt an Bäcker und Metzger, die auch nach Ende der Kontaktsperre nur spärlich aufgesucht würden.

Autohändler enttäuscht

Die Autohändler sind indes enttäuscht vom Konjunkturpaket: „Ich hätte mir schon mehr erwartet“, sagt Michael Zachskorn vom Autohaus Kurth in Erding. Der Honda-Händler bedauert, dass eine direkte Verkaufsförderung für Autos mit Verbrennungsmotoren fehle. Schließlich sei die Autoindustrie nach wie vor die Schlüsselindustrie und mit einer gezielten Prämie für Benziner könnte die Wertschöpfungskette wieder anspringen und so die Konjunktur gestützt werden. „Das hätte neuen Schwung gegeben“, so Zachskorn. Für Elektroautos, die ab Juli 2020 angeschafft werden, erhöht sich der Umweltbonus um bis zu 3000 Euro netto. „Alle Autokäufer profitieren jedenfalls von einer Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bis Ende 2020“, wirbt Zachskorn. Unterm Strich gebe es keinen Grund zu jammern, meint Tremmel: „Ärmel hoch und weiter.“ (Michaele Heske)