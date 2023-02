Erdings närrisches Herz tanzt

Fast 1000 Zuschauer am Faschingssonntag bei der Narrenschranne

Die Narrhalla Erding hat viel zu bieten. Das zeigte sie am Faschingssonntag auf der Narrenschranne. Fast 1000 Zuschauer feierten mit.

Erding – Die Erdinger sind ein narrisches Volk: Wind und drohender Regen konnten sie am Sonntag nicht davon abhalten, zuhauf zur Narrenschranne zu kommen. Und sie wurden belohnt. Denn die Narrhalla zeigte in ihrem dreistündigen Programm die ganze Bandbreite ihres Könnens. Krönender Abschluss war das Kasperltheater, das sich heuer den Schweden widmete. Und anders als einst beim Überfall auf die Stadt im 30-jährigen Krieg ging es diesmal gut aus: Erding gewann!

Als Narrhalla-Präsident Detlef Felixberger um 13.30 Uhr die fast 1000 Zuschauer auf dem Schrannenplatz begrüßte, blinzelte die Sonne durch die Wolken. Ein gutes Zeichen. Dann zogen die Aktiven von der Langen Zeile aus ein – mit Narren, Garden, Hofstaat – und dem Prinzenpaar, dessen Kutsche die Jungelfer zogen. Melanie I. von Berg und Insel und Hannes I. von Erding und Tirol nahmen sich in ihrer Rede der Stadtpolitik an, unterstrichen am Ende aber ihre Liebe zur Stadt: „Erding ist da, wo’s Herz dahoam is“.

+ Spaß an ihrem Amt haben Prinzessin Melanie I. von Berg und Insel und Prinz Hannes I. von Erding und Tirol. Die beiden zeigten nach ihrer Rede den Prinzenwalzer. © Günter Herkner

Kritischer waren da die Jungelfer in ihren drei Gesangseinlagen. Auch wenn nicht jeder Ton saß, ihr Selbstbewusstsein ist nicht zu erschüttern. Doch sie können nicht nur Party, wie der Narrhalla-Chef betonte, sondern packten auch beim Aufbau der Bühne mit an. Fliegerhorst, Feuerwehrhaus, S-Bahn-Ringschluss – alles dauere in Erding Jahre.... Und was die bunten Häuser am Poststadl betrifft: Da habe man wohl einen Kindergarten nach dem Farbkonzept gefragt. Bei einem waren sich Prinzenpaar und Jungelfer einig: Optiker gibt es in Erding wahrlich genug.

Es gab auch viele tänzerische Highlights. Seit die Narrhalla mit der Turnabteilung der SpVgg Altenerding zusammenarbeitet, haben sich zahlreiche Garden in vielen Altersklassen etabliert. Es war eine Freude, ihnen zuzuschauen. Mit den Sternchen durften die Jüngsten (5 bis 7 Jahre) als Erste auf die Bühne. Ihr Motto: „Schlümpfe“. Es folgten die Kindergarde (8 bis 13 Jahre), das Tanzpaar Seraphina Weber und Christoph Frank, die Young Stars als säbelschwingende Piratinnen, die Funkengarde, die 18-köpfige Prinzengarde und Tanzmariechen Vroni.

+ Nehmen den Mund gerne voll: Die Jungelfer boten drei Gesangseinlagen plus Zugabe und nahmen dabei die Stadtpolitik ins Visier. © Günter Herkner

Eine Klasse für sich: Showmariechen Annalena Hennig. Die junge Dame, einst Funkenmariechen der Narrhalla, beherrscht die Sportakrobatik in Perfektion. Davon konnte sich das Publikum bei ihrem selbstchoreografierten Cinderella-Showtanz überzeugen. Ihre Flick Flacks wirkten mühelos. Diese Leistung honorierten die Zuschauer mit großem Applaus. Und sie zündeten unter der Anleitung des Narrhalla-Präsidenten so manche Rakete: Nach dem Klatschen (Stufe 1) und Trampeln mit den Füßen (Stufe 2) wurden als höchste Begeisterungsstufe die Hände nach oben gestreckt. Ein wenig Bewegung tat angesichts des kalten Windes durchaus gut. Auch für das leibliche Wohl war an zwei Ständen gesorgt. An einem wurde Döner und Glühwein für eine Spende für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien verkauft.

In Erding klingt der Fasching heute Abend mit dem Rosenmontagsball der Narrhalla im Erdinger Weißbräu und am Faschingsdienstag ab dem Nachmittag mit dem Moosgeistertreiben in der Innenstadt aus.