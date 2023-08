OB Max Gotz: „Wir ersticken hier im Verkehr“

Von: Gabi Zierz

Gut besucht war der politische Frühschoppen der Erdinger CSU am Sonntagvormittag im Gasthaus Brunold in Eichenkofen. Hauptredner war OB Max Gotz (stehend). © Gabi Zierz

Probleme lösen und Konzepte umsetzen: Darauf drängte Erdings OB Max Gotz am Sonntag beim politischen Frühschoppen der CSU. Ein Thema: die Nordumfahrung Erdings.

Eichenkofen/Erding – Lokale Verkehrsbelastungen und bundespolitische Themen wie die Flüchtlingskrise bestimmten den politischen Frühschoppen der Erdinger CSU am Sonntag. Er fand nach langer Zeit wieder in Eichenkofen statt, im Gasthaus Brunold. Dort sprach OB Max Gotz auch als Direktkandidat seiner Partei für die Bezirkswahlen am 8. Oktober. Und er fand deutliche Worte.

„Was die Bundesregierung mit unserem Land macht, das geht so nicht weiter. Es kann nicht sein, dass die Rufe aus dem Volk negiert werden“, erklärte Gotz mit Blick auf die stetig steigende Zahl an Flüchtlingen. Die Aufnahmekapazitäten seien erschöpft. „Ich bin froh, dass wir ein Asylrecht haben, aber es wird missbraucht.“ In Stadt und Landkreis Erding gebe es so viele Flüchtlinge wie noch nie. Während die Bundesregierung das Baurecht so geändert habe, dass der Bau von Großunterkünften erleichtert wird, habe sie „total versagt“, weil sie keine Unterbringung von Asylbewerbern im Fliegerhorst zulasse.

Gotz betonte angesichts der harschen Kritik von Anwohnern an geplanten Großunterkünften – etwa an der Landgestüt-/Dr.-Henkel-Straße –, die Stadt sei der falsche Ansprechpartner: „Wir sind nicht zuständig, wenn Privatpersonen ihr Grundstück zur Verfügung stellen.“ Die Öffentlichkeit könne ihnen das nicht verbieten.

Dass die Sorgen der Bürger in den Wahlkampf hineinspielen, weiß auch Gotz. Deshalb sein Appell: „Bewahrt euch und uns vor den plumpen Sprüchen, die die Rechten machen. Sie bieten keine Lösung an. Diese Menschen haben ein Menschenbild, das will ich nicht in der Politik sehen.“

Lösungen vermisst der Stadtchef auch von der Bundesregierung etwa bei der umstrittenen Krankenhausreform. „Die Städte und Landkreise bekommen die Reform aufgedrückt, und Bundesgesundheitsminister Lauterbach verweigert jegliches Gespräch.“ Gotz hofft, „dass wir die Standorte Erding und Dorfen halten können“. Es könne doch in einer fast 40 000-Einwohner-Stadt nicht sein, dass Menschen für eine Operation nach München oder Landshut fahren müssen.

Auch die FDP und Bundesfinanzminister Lindner bekamen ihr Fett weg. „Wir haben in Bayern eine Regierung der bürgerlichen Mitte. Was wir nicht brauchen, ist die FDP – so wie sie auftritt im Bund.“ Den Streit zwischen Lindner und Grünen-Bundesfamilienministerin Lisa Paus wegen der Kindergrundsicherung bezeichnete Gotz als „Erpressungsversuche ohne Widerspruch“. So könne man nicht regieren. Freilich seien schwierige Aufgaben zu lösen, „aber wer dem nicht gewachsen ist, kann ja wieder aufhören“.

Unsäglich ist für Gotz auch das seit nun neun Jahren laufende Planfeststellungsverfahren für die Nordumfahrung Erdings (ED99). An die Regierung von Oberbayern gewandt, sagte er: „Was dort passiert, ist eine Katastrophe. Gerade in Neikof gibt es keine Alternative für die Nordumfahrung. Wir ersticken hier im Verkehr.“ Es könne nicht sein, „dass demokratische Mehrheitsentscheidungen erst am Sankt-Nimmerleins-Tag umgesetzt werden“.

Mittlerweile sei etwas Bewegung hineingekommen und wohl ein wesentlicher Teil der Einwendungen abgearbeitet, erklärte Gotz. Er geht davon aus, dass der Planfeststellungsbeschluss bis Jahresende erlassen werden müsse. Wenn dieser Beschluss vorliegt, müsse auch die Frage gelöst werden, ob Landwirte auf dieser Straße fahren dürfen. Andernfalls müssten sie große Umwege in Kauf nehmen, so die Befürchtung eines Zuhörers.

Mit der ED99 allein ist es für den OB nicht getan. „Wenn wir die Konversionsflächen bekommen, brauchen wir eine Nordanbindung im Fliegerhorst parallel zur Alten Römerstraße.“ Dass nach dem Bau der Nordumfahrung die Eichenkofener Ortsdurchfahrt beziehungsweise die Tittenkofener Straße saniert wird, diesem Wunsch von Lorenz Hellinger erteilte Gotz eine Absage: „Wir werden die Straße nicht für Kiesunternehmen ertüchtigen, die sie kaputt gefahren haben.“ Über die Aufkiesung der Bankette könne man reden.