Erdings OB Gotz: „Wir haben die Menschen unterzubringen“

Von: Gabi Zierz

Ins Stadtbild einfügen soll sich die Asylunterkunft, die an der Landgestütstraße in Erding geplant ist – auf dem seit vielen Jahren als Parkplatz genutzten Areal in Privatbesitz. © Animation: Brandhuber

Die Pläne für den Bau von großen Asylunterkünften in Erding waren ein zentrales Thema beim politischen Frühschoppen der CSU.

Erding - OB Max Gotz rechtfertigte vor 30 Zuhörern im Gasthaus Kreuzeder das Vorgehen und erklärte: „Wir Kommunalverantwortlichen können nicht mehr anders. Ich will vermeiden, dass wir wieder Turnhallen belegen müssen, denn dann geht’s wirklich rund.“

Das vom Bund vereinfachte Genehmigungsverfahren für diese Unterkünfte sei „der Vollzug einer Politik, die stattfindet, ohne mit uns zu sprechen“. Gotz erinnerte daran, dass Landkreis-, Städte- und Gemeindetag zum Flüchtlingsgipfel nicht eingeladen waren, und erneuerte seine Kritik an der Bundesregierung, vor allem an Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Sie habe unlängst wieder auf EU-Ebene gesagt, Deutschland habe genügend Kapazitäten zur Aufnahme. „Die haben wir nicht mehr“, widersprach Gotz. Schließlich sei es mit der Unterbringung allein nicht getan. Es gehe auch um Sprachkurse, Integrationsmaßnahmen, Schul- und Kita-Plätze.

Aktuell gibt es in Erding 63 Unterkünfte übers Stadtgebiet verteilt. Was den OB besonders ärgert, ist, dass es der Bund ablehnt, im Fliegerhorst eine große Unterkunft zu schaffen. „Dort könnte man zwischen 700 und 900 Flüchtlinge unterbringen“, ist Gotz überzeugt. Gemeinsam mit dem Landrat hatte er dazu im vergangenen Jahr eine Initiative gestartet. Aber das Bundesinnenministerium erteilte dem Wunsch schriftlich eine Absage – ohne Angabe von Gründen und unterzeichnet von einer Sachbearbeiterin. „Das ist schon ein starkes Stück“, sagte Gotz.

Auch aus diesem Grund sei es wichtig, dass die Stadt im Zuge der Konversion schnell Eigentümerin der Fliegerhorst-Flächen werde, „denn dann können wir diese selbst zur Verfügung stellen“, so Gotz.

Er erlebe die Diskussionen um die Großunterkünfte – eine ist bekanntlich auf dem noch als Parkplatz genutzten Areal zwischen Landgestüt- und Dr.-Henkel-Straße geplant – und auch verbale Angriffe auf die Stadtverwaltung und ihn persönlich. „Aber wir können nicht mehr anders, denn wir haben die Menschen unterzubringen.“ Jeden zweiten Montag kämen etwa 50 neue Flüchtlinge am Landratsamt an. Ein Riesenaufwand für den Landkreis und seine Verwaltung, so Gotz.

„Letztlich müssen wir froh sein, dass es Investoren gibt, die dies leisten“, sagte er mit Blick auf die Immobilienmakler, die die Großunterkünfte bauen wollen – und dann ans Landratsamt vermieten.

Der OB zeigte Verständnis für die Bürger. „Die Menschen sind müde, weil kein Ende hergeht.“ Aber trotz alledem müsse man schauen, dass die Willkommenskultur erhalten bleibe.

Zweites zentrales Thema des CSU-Frühschoppens war der Bezirkstag, über dessen Zusammensetzung die Bürger am 8. Oktober ebenso abstimmen wie über die des Landtages. Gotz ist Direktkandidat seiner Partei und hob die „sagenhafte Bedeutung“ des Bezirkstags als dritte kommunale Ebene hervor, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Kultur und Wohnen. Im Landkreis ist der Bezirk Träger des kbo-Klinikums in Taufkirchen, in der Stadt Erding mit 1100 Wohneinheiten vorwiegend in Klettham der größte Wohnungsanbieter, so Gotz. Und die Schulen für Menschen mit Beeinträchtigungen in und um München wüssten viele Erdinger zu schätzen.

Gotz befürchtet, dass die Bezirks- und Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober von Bundesthemen wie der Heizproblematik überlagert wird.