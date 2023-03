Erlebnisführung: Zu Gast bei Erdinger Persönlichkeiten

Von: Gerda Gebel

Viel Interessantes über die Bürger und Brauer im Erding des 19. Jahrhunderts erfahren die Teilnehmer an der Erlebnisführung mit Türmerin Doris Bauer (2. v. l.). Insgesamt finden acht Veranstaltungen statt. © Peter Gebel

Die Erlebnisführung „Bürger & Brauer“ gibt Einblick ins Erdinger Stadtleben des 19. Jahrhunderts - und offenbart so manches Geheimnis.

Erding – Bei einem Erlebnisrundgang durch Erding stellt Türmerin Doris Bauer bedeutende Persönlichkeiten und Brauer des 19. Jahrhunderts vor. Dazu besuchen die Teilnehmer einige Braustätten, wo sie Gerstensaft oder eine alkoholfreie Alternative verkosten. Darsteller der Volksspielgruppe Altenerding im historischen Gewand machen die Geschichte lebendig.

Auch für die Herzogstadt brachte die Zeit zwischen der Französischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg viele Veränderungen mit sich: die Säkularisierung, die Elektrifizierung mit dem Strom aus der Altenerdinger Reisermühle oder der eigene Bahnanschluss, erinnerte Bauer. Auch einige Familien prägten damals das Erdinger Stadtgeschehen, teilweise bis in die Gegenwart.

Eine von ihnen ist Familie Empl, in deren Stammsitz, den Empl-Keller, die erste Einkehr führte. Durch geschickte Zukäufe wie den Haggenmiller-Keller (heute E+C und altes Obi-Gelände) oder den Greißl-Brauerei-Keller, wo später Fruchtweine, Schnaps und Likör hergestellt wurden, konnten die Empls ihr Unternehmen ausbauen.

Der ausgeschenkte Schnaps zu ihren Ehren stärkte die Teilnehmer für den Weg über die Straße ins Gasthaus zur Post und damit zur Geschichte der Stiftungsbrauerei und der Familie Fischer. Hier macht sich der junge Friedrich Fischer (gespielt von Johannes Schwinghammer) gerade Gedanken über eine mögliche Verheiratung. „Ihr habt ja das Internet oder Tinder, da verlasse ich mich lieber auf einen guten Schmuser“, erklärt der junge Brauerssohn, der damals zu den begehrtesten Junggesellen der Stadt gehörte.

Kennt sich aus mit dem Reinheitsgebot: Friedrich Fischer (Johannes Schwinghammer). © Peter Gebel

Doch die junge Dame musste schon genügend Bares mit in die Ehe bringen, nur die Liebe allein genügte da nicht. Vielleicht hatte sich auch Magdalena Mandl (dargestellt von Lisa Kölbl), Tochter des angesehenen Stadtschreibers, in den feschen Brauer verliebt, doch leider reichte ihre Mitgift nicht.

Bei ihrem Auftritt im Empl-Keller konnte sie sich kaum beruhigen, so empört war sie über den Haarschnitt der modernen Frauen von heute, und dazu auch noch Hosen – unfassbar! Das Rennen um Friedrich Fischer machte bekanntlich Katharina Wochinger aus Rotthalmünster, die ein stattliches Heiratsgut von 15 000 Gulden mit in die Ehe brachte.

An das Ehepaar erinnert heute eine Statue im Bräuhausviertel, wo Stadtführerin Bauer an das großzügige Testament der Begründer der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung erinnerte. Finanziert werden daraus bis heute traditionsreiche Veranstaltungen wie Fischer’s Fröhlicher Tag für die Erdinger Grundschüler. Dass dabei bis in die 1950er Jahre Bier für die Kinder ausgeschenkt wurde, mag man heute kaum glauben, doch die Herstellung nach dem Reinheitsgebot machte es zum bekömmlichsten Getränk.

Welch traurigen Anlass das Testament der Fischer’s eigentlich hat, wird der Gruppe eindringlich durch den Auftritt von Katharina Fischer (Andrea Brenninger) vor Augen geführt. Sie beweint im Heilig-Geist-Kircherl bitterlich den Verlust ihres Mannes Friedrich und ihrer drei Kinder, die schon in jungen Jahren verstorben sind. So blieb sie allein zurück mit einem riesigen Vermögen an Geld, Gasthäusern und Ländereien, das nun – wie im gemeinsamen Testament festgelegt – zum Wohle der Kinder in Erding eingesetzt werden soll.

Viel Gutes für Erding und seine Bürger hat auch der rührige Stadtschreiber Alois Mandl erreicht. Er brachte es durch Fleiß und Können zum höchsten Beamten im Rathaus und gründete die Sparkasse, wo auch die ärmeren Bürger ihre kleinen Ersparnisse einzahlen konnten. Um auch den Frauen die Aufnahme einer Arbeit zu ermöglichen, gründete Mandl eine Kinderbewahranstalt (heute ist darin das Museum beheimatet), die später in den Antonius-Kindergarten überging.

Ein Stopp zwischen altem und neuem Rathaus gilt dem früheren Oberamtsrichter Johann Baptist Cantler, der im Grafenstock seine Dienstwohnung hatte. Zahlreiche Anekdoten ranken sich um den „Schalk in der Richterrobe“ und sorgten auch beim Rundgang für viel Gelächter.

Die Nöte einer Bedienung schilderte Selina Fruhmann (M.) im Stüberl des Erdinger Weißbräu an der Langen Zeile. Die Darsteller der Volksspielgruppe Altenerding machten Geschichte lebendig. © Peter Gebel

Bei einer Führung zum Thema Braukunst darf natürlich der Erdinger Weißbräu nicht fehlen. Im Stüberl erläutert Bauer den ernsten Hintergrund des Anstoßens mit dem Bierkrug: In Zeiten, in denen öfter jemand mit Gift beseitigt wurde, diente der kräftige Stoß an den Bierkrug des Trinkkumpanen dazu, durch das Überschwappen die Biere zu vermischen. Dann konnte man unbesorgt daraus trinken.

Die Probleme der kleinen Leute schilderte dann die Bedienung (Selina Fruhmann). Sie will sich eine Bewilligung für einen eigenen kleinen Schnapsausschank zusammensparen und ist dafür auf das Trinkgeld angewiesen, mit dem aber viele Zeitgenossen eher geizen.

Viel Informatives über einflussreiche Bürger der Stadt und das heute noch genauso wichtige Brauwesen in Erding ist bei der Erlebnisführung zu erfahren, die auch am kommenden Wochenende stattfindet. Besonders gelungen ist dabei die Kombination mit den Schauspieleinlagen der Volksspielgruppe Altenerding, die den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts hautnah erlebbar machen.

Restkarten für die Führung am Samstag, 1. April, um 14 Uhr gibt es noch bei Doris Bauer, www.tuermerin-doris.de, Tel. (01 71) 3 37 00 65.