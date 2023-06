Vier Asyl-Großunterkünfte allein in Erding

Von: Hans Moritz

Hinter dem Korbinian-Aigner-Gymnasium gab es schon mal eine Asylunterkunft. Das ist Jahre her (Foto). Nun gibt es Pläne für eine neue. © Hans Moritz

Bauträger entdecken den Flüchtlingsstrom zunehmend als Geschäftsmodell. Allein in der Stadt Erding laufen aktuell Planungen für vier Großunterkünfte.

Erding - Der Bedarf ist vorhanden: Es gibt Prognosen, denen zufolge im Laufe dieses Jahres noch 600 bis 700 weitere Geflüchtete im Landkreis Erding erwartet werden. Über Zahlen und Pläne informierten OB Max Gotz (CSU) und Rathaus-Jurist Andreas Erhard am Dienstagabend den Stadtrat. Aktuell sind in der Stadt Erding 805 Flüchtlinge gemeldet, davon 501 Ukrainer. Im Landkreis sind es 2683 Geflüchtete, darunter 1361 aus der Ukraine. Diese Zahlen nannte Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Anfrage unserer Zeitung.



Zwei der geplanten Großunterkünfte sind bereits bekannt – eine mit 200 Plätzen in Bergham sowie eine weitere mit 139 Plätzen und fünf Wohnungen für „Fehlbeleger“ an der Landgestütstraße. Erhard berichtete von zwei weiteren Voranfragen: Eine betrifft den Schrottplatz am Lohfeld hinter dem Korbinian-Aigner-Gymnasium, die andere ein Grundstück an der Rudolf-Diesel-Straße in der Nähe des Hit-Marktes. Konkrete Zahlen konnte Erhard noch nicht nennen. Für die anderen beiden Quartiere liefen die Genehmigungsverfahren.



Gotz erklärte, er werde die Investoren nicht aufhalten, „denn wir werden alles tun, dass wir keine öffentlichen Einrichtungen, vor allem Turnhallen, belegen müssen.



Nachdem es unter anderem im Internet Kritik an den wegfallenden Parkplätzen zwischen Dr.-Henkel- und Landgestüt-Straße gegeben hatte, machte Gotz deutlich, „dass es sich bei dem Parkplatz um eine private Fläche handelt, mit der der Eigentümer machen kann, was er will“. Der Bau der Unterkunft orientiert sich bekanntlich an dem Bebauungsplan.



Weiter erklärte Gotz, dass Stadt und Landkreis als Genehmigungsbehörde nur begrenzt Handlungsspielraum hätten. „Leider mal wieder ohne uns Kommunen zu fragen“ habe der Bund das Baurecht vereinfacht, sodass Flüchtlingsunterkünfte auch auf landwirtschaftlichen Flächen („Privilegierung“) sowie in Gewerbegebieten errichtet werden dürfen.



Rainer Mehringer (FW) spitzte die Problematik zu, als er fragte: „Sind wir als Kommune überhaupt noch damit befasst?“ Das verneinte Gotz klar. Die Regierung von Oberbayern habe signalisiert, alle Anträge – aus der Not heraus – großzügig zu genehmigen. Die Regierung unterstütze die Stadt aber auch in dem Bemühen, den Fliegerhorst und die Mannschaftsunterkünfte dort doch für die Unterbringung Geflüchteter zu öffnen.



Große Quartiere seien künftig die Regel, so Gotz weiter: „Wir haben allein in der Stadt Erding 58 dezentrale Unterkünfte. Hier sind die Kapazitäten erschöpft.“



Dem Landratsamt zollte er Respekt in dem Bemühen, die Geflüchteten vernünftig unterzubringen. Deswegen seien weder Stadt noch Landkreis Adressaten von Kritik. Die sei an die Bundesinnenministerin zu adressieren. Denn Nancy Faeser (SPD) beziehe die Kommunen nach wie vor nicht ein. Dennoch sei die Verteilung im Landkreis „bis jetzt gelungen“. ham