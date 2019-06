Der erste Augenarzt in der Gegend

Kurz vor seinem 100. Geburtstag verstarb Dr. Alois Oswald, der als erster Augenarzt in der Gegend praktizierte. Lange Jahre war er der einzige Augenarzt im Landkreis, viele Erdinger verdanken ihm ihre erste Brille.

Erding–„Hektik zu vermeiden ist wichtig, denn die ist tödlich“ – mit diesem Motto wollte der frühere Erdinger Augenarzt Dr. Alois Oswald im Juni noch seinen 100. Geburtstag feiern, doch kurz davor verließen den Mediziner die Kräfte.

Geboren und aufgewachsen ist Alois Oswald in München. Nach dem Notabitur am humanistischen Wilhelms-Gymnasium folgte seine „gestohlene Jugend“, wie er die darauf folgenden Jahre mit Arbeitsdienst, Beginn des Medizinstudiums und Einberufung zum Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg später bezeichnete. Die Erlebnisse aus der Kriegszeit sollten ihn ein Leben lang belasten.

Auf einer Hochzeit lernte der Münchner 1949 seine spätere Ehefrau Hildegard kennen. Geheiratet wurde 1953 in der Klosterkirche Andechs. Die Geburt von Tochter Brigitte machte die Familie komplett, später kamen noch Enkelin Katharina und Urenkelin Marie Luise dazu.

Nach dem Medizinstudium an der Würzburger Universitäts-Augenklinik übernahm Oswald 1960 in Erding die Augenarztpraxis von Dr. Maier an der Friedrich-Schiestl-Straße. Lange Jahre war er der einzige Augenarzt im Landkreis, viele Erdinger verdanken ihm ihre erste Brille. „Seinen Beruf hat er geliebt, aber die damit verbundene Bürokratie war ihm zuwider“, erzählt Tochter Brigitte, die als Fachkraft in der Augenheilkunde in der Praxis tätig war. Seine mittlerweile an der Landshuter Straße gelegene Praxis übergab Oswald 1983 an Dr. Rainer Vogel.

Im Ruhestand widmete sich Oswald seinen privaten Interessen. Schon mit sechs Jahren hatte er die ersten Waggons seiner Modelleisenbahn Spur 0 bekommen. Diese erweiterte er sein Leben lang, bis die Sammlung zwei Zimmer einnahm. Wichtig waren ihm die wöchentlichen Treffen mit seinen Münchner Eisenbahnfreunden.

Auch fürs Autofahren konnte sich der Ali, wie er genannt wurde, stets begeistern. Im Erdinger Automobil- und Motorsportclub war er 50 Jahre Mitglied und unterstützte die Aktion „Goldenes Herz“ als Fahrer, bis er im hohen Alter auf die Seite der Mitfahrer wechselte und regelmäßig als ältester Teilnehmer geehrt wurde. Auch seinem Schützenverein Edelweiß Klettham blieb Oswald ein Leben lang treu und wurde vor fünf Jahren noch Brezenkönig.

Das Ehepaar unternahm mit dem Wohnmobil weite Fahrten im Norden Europas, auch an eine abenteuerliche Reise nach Alaska. Sportlich betätigte sich Oswald mit Gattin Hildegard im Grünbacher Golfclub, zu dessen Gründungsmitgliedern er gehörte. „Ich habe anscheinend gute Gene und vertrage keine Zigaretten und keinen Alkohol. Da bleibt man gesund“, antwortete er auf Fragen nach seinem Rezept für Vitalität bis ins hohe Alter.

Der Jazzmusik-Fan und Literaturkenner zitierte gern aus Werken seiner Lieblingsautoren. In seiner Rede zu seinem 90. Geburtstag erkannte Oswald bei sich starke Parallelen zu seinem Namensvetter aus München, dem Dienstmann Alois Hingerl. Ludwig Thomas Engel Aloisius singe auch nicht gerne und schimpfe lieber laut. Zusammen können die Münchner im Himmel nun über die Zustände auf der Erde debattieren. GERDA GEBEL

Der Trauergottesdienst

mit Urnenbestattung findet am Freitag, 14. Juni, um 10 Uhr in der Aussegnungshalle im Städtischen Parkfriedhof in Altenerding statt.