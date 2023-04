Warum ein Praktikum in der neunten Klasse? Zwei KAG-Schülerinnen suchen Antworten

Andrea Hafner ist Schulleiterin am KAG. © archiv

In den weiterführenden Schulen gehören einwöchige Schülerpraktika mittlerweile fest zum Lehrplan. Aber warum sollte man überhaupt ein Praktikum machen und warum gerade in der neunten Klasse? Lehrerinnen geben die Antwort.

Erding – Im Gymnasium beispielsweise schnuppern Schüler unter anderem in der neunten Jahrgangsstufe ins Arbeitsleben. Sie lernen dabei je nach Neigung unterschiedlichste Berufe und Betriebe kennen.

Auch die Redaktion des Erdinger/Dorfener Anzeiger begrüßt regelmäßig Schülerpraktikanten. Heuer waren unter anderem zwei Neuntklässlerinnen vom Korbinian-Aigner-Gymnasium zu Gast. Als Motivation, warum sie gerade ein Redaktionspraktikum absolvierten, nannten Mariella Schreyer und Mirja Widmann: „Wir interessieren uns sehr für das Schreiben und generell den Journalismus“.

Aber warum sollte man überhaupt ein Praktikum machen und warum gerade in der neunten Klasse? Die beiden Nachwuchsjournalistinnen befragten dazu ihre Lehrerinnen – und hielten deren Antworten schriftlich fest:

Im Alter von 14 Jahren sollte man beginnen, sich beruflich zu orientieren, meint Schulleiterin Andrea Hafner. Anfangen könne man damit, sich folgende Fragen zu stellen: Was sind meine Stärken und Schwächen? Was ist meine Leidenschaft? Was könnte ich mir als Beruf vorstellen?

Hafner erzählt, sie selbst habe zwar kein Praktikum in ihrer Schulzeit absolviert. Dennoch wisse sie aus den Erfahrungen ihrer Kinder, die bei BMW und bei einem Tierarzt ein Praktikum absolviert haben, dass ein solches sehr gewinnbringend sei und zur beruflichen Entwicklung beitrage.

Maria Holzner ist Lehrerin am KAG. Sie erzählt, dass sie während ihres Studiums ein Praktikum bei der Raiffeisenbank sowie bei einer Steuer- und Wirtschaftskanzlei absolviert habe. Sie erklärt, dass es auch einige Berufe gebe, bei denen ein Schülerpraktikum nicht möglich sei – zum Beispiel bei Berufen, die mit Operationen zu tun haben. Und auch nicht alle Praktika würden problemlos ablaufen. Es könne passieren, dass die Praktikumsbetreuer in den Betrieben plötzlich krank werden und die jungen Leute unbeaufsichtigt sind. Ebenso könne es vorkommen, dass sich ein Praktikant schlecht benehme und im Betrieb nicht mehr erwünscht sei. „An unserer Schule hat aber noch nie jemand sein Praktikum abgebrochen“, sagt Holzner. Und wenn das doch geschehen sollte, müsste sich der Schüler selbstständig einen anderen Betrieb suchen.

Das Praktikum helfe zwar bei der beruflichen Orientierung, sagt Schulleiterin Hafner. Dennoch gebe es nur wenige Schüler, die später tatsächlich die berufliche Richtung einschlagen, in der sie in der neunten Klasse ihr Praktikum absolviert haben, da doch viele Jahre dazwischen liegen.

Hafner deutet an, dass in Zukunft vielleicht eine kleine Änderung vorgenommen werde – in der Folge der Umstellung zum G 9. Vielleicht würden die Gymnasiasten in der zehnten Klasse noch eine weitere Praktikumswoche machen.

von Mariella Schreyer und Mirja Widmann