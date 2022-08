„Ein schöner Anfang“: Wieder echtes Sinnflut-Feeling in Erding

Bilanz

Von Gabi Zierz

Die Sinnflut-Macher ziehen fürs erste echte Festival nach zwei Corona-Jahren zufrieden Bilanz.

Erding – Sie haben sich ein wenig warmlaufen müssen, die Sinnflut-Fans. Kamen sie am Auftaktwochenende noch verhalten zum Kulturfestival, das heuer zum 28. Mal stattfand, so strömten sie zum Finale in Scharen auf den Erdinger Volksfestplatz. Peter Feller und Börnie Sparakowski, Veranstalter der ersten Stunde, sind zufrieden – und erschöpft. Sie hatten mit ihrem Team in den vergangenen elf Tagen viel zu tun – und so manch kurzfristigen Ausfall zu kompensieren.

„Die Leute hatten Spaß. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Feller: „Und das ist für uns das Wichtigste.“ Neben den vielen anderen Festen, die am ersten Sinnflut-Wochenende anderswo stattgefunden hätten, habe man auch die Hitze gemerkt. Vor allem am ersten Sonntag war es tagsüber mit weit über 30 Grad sehr heiß. „Zu heiß“, sagt Sparakowski, um gleich hinterher zu schicken: „Aber besser als Regen.“ Angesichts der hohen Temperaturen seien die Leute einfach erst später aufs Gelände gekommen.

Das bekamen auch die Standbetreiber zu spüren. Dennoch seien alle zufrieden, so Feller: „Sie haben sich bei uns fürs Fest bedankt.“ Am zweiten Wochenende seien die Stände sehr gut besucht gewesen und es sei auch eingekauft worden. „Es war wieder ein schöner Anfang“, erklärt Sparakowski nach zwei Corona-Jahren.

+ Der Tanzgarten war heuer oft sehr gut besucht. Auf der Bühne dort gab es kleinere Aufführungen, aber auch DJs legten auf. © Thomas Obermeier

Auch Beppo Herrmann, der seit über 20 Jahren auf Sinnflut Steckerlfische grillt, zieht eine positive Bilanz: „Der Auftakt war nicht so prickelnd, aber ab Samstag hat’s gepasst. Vom Feeling her war’s so, wie’s sein sollte.“ Ihm sei klar gewesen, dass es nicht gleich von 0 auf 100 gehe wie vor Corona.

Dass er heuer erstmals nach neun Jahren die Preise habe erhöhen müssen, weil Fische und Holzkohle teurer geworden sind, hätten die Leute nicht kommentiert. Im Gegenteil: Sie seien mit dem Trinkgeld großzügig gewesen. Der Hitze hinter dem Grill hat Herrmann übrigens mit einem bewährten Mittel getrotzt: „Trinken, trinken, trinken – und viel Obst essen.“ Pro Sinnflut-Tag leerte er vier große Flaschen Wasser und drei alkoholfreie Russn-Maß. „Das pusht total, da kann man gut arbeiten“, sagt der Erdinger. Gute drei Kilo Gewicht hat er in den elf Tagen verloren.

Heiß wurde es auch so manchem Besucher bei den Auftritten der Bands. Die Rockagillys und Glam Gang begeisterten an den beiden Samstagabenden und lockten die Fans zum Tanzen vor die Bühne. Für vier Bands musste Sparakowski kurzfristig Ersatz finden – Corona. Als Glücksgriff erwiesen sich Dr. Will & The Wizards, die für Gefälschte Polnische Papiere einsprangen. „Der Wahnsinn“, sagt Feller. Eines seiner persönlichen Highlights.

Für Sparakowski ist DJ Dino Horn Kult. Der Altenerdinger Andreas Brenninger legte am letzten Samstag im Tanzgarten deutschen Schlager auf. „Überwältigend, was da los war. Die Leute sind voll mitgegangen und haben mitgesungen.“

Was die Organisatoren besonders freut: Es hat keine größeren Krisen gegeben, so formuliert es Feller. Aber kleinere, etwa kurzfristige Ausfälle im ohnehin knapp bemessenen Personal. „Da muss man halt mal selber rein. Ich hab ein paar Tage gespült, weil keiner da war“, erzählt er. Zwei Drittel im Team seien heuer neu gewesen, aber alle hätten gut zusammengehalten.

Die entspannte Stimmung spiegelt sich auch in der Bilanz der Polizei wider: „Friedlich wie immer“, meldete Harald Pataschitsch, stellvertretender PI-Leiter in Erding. Auch die Sinnflut-Security hatte keine Einsätze. Die Sanitäter waren laut Feller ebenfalls kaum beschäftigt. Einmal mussten sie helfen, weil eine Wespe jemanden in die Zunge gestochen hatte.

Feller, Sparakowski und ihr Team sind seit Montag mit dem Abbau beschäftigt. Am Freitag werden sie damit fertig sein. Feller: „Das ist schon sportlich.“ Sie werden es – wie immer – schaffen.