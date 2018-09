Neue Vikarin tritt Dienst an

Die Evangelische Kirchengemeinde Erding hat Zuwachs bekommen. Die neue Vikarin Katrin Wilhelm (27) trat jetzt ihren Dienst an.

Erding– Sie ist gebürtige Münchnerin, 27 jahre jung und seit dieser Woche als Vikarin der Kirchengemeinde Erding zugeteilt: Katrin Wilhelm. Sie hat sich für das Studium der Evangelischen Theologie entschieden, denn „das fühlte sich damals richtig an, und auch heute noch bin ich begeistert, diesen Berufswunsch ausüben zu dürfen“.

Erfahrungen konnte Wilhelm bereits in der Konfi-, Kinder- und Jugendarbeit sammeln, sie leitete Zeltlager-Freizeiten und gehörte in ihrer Heimatgemeinde bis Herbst 2014 dem Kirchenvorstand an. Während der Studienzeit absolvierte sie außerdem zwei Praktika in der Urlaubs- und Gehörlosenseelsorge.

Das Landeskirchenamt hat Wilhelm jetzt die Kirchengemeinde Erding zugeteilt. Darüber ist sie sehr froh, schließlich lebt sie mit ihrem Ehemann Christian in Feldkirchen (Kreis München). Die Vikarin freut sich darauf, in einer großen evangelischen Kirchengemeinde wie Erding arbeiten zu dürfen, sieht gespannt den vielfältigen Aufgaben entgegen, die hier auf sie zukommen. Pfarrer Christoph Keller hat ihr bereits vor ein paar Wochen alle drei Kirchen und den evangelischen Kindergarten gezeigt. Vor kurzem konnte sie zudem bei einer Taufe in der Auferstehungskirche dabei sein. Wilhelm war begeistert vom dortigen Taufengel und freut sich schon, wenn sie selbst Kasualien abhalten darf. Außerdem wird sie vier Wochenstunden Religionsunterricht an verschiedenen Schulen im Raum Erding geben.

„Eine Kirchengemeinde lebt vor allem von der Gemeinschaft und den Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen, daher freue ich mich besonders auf viele Begegnungen und persönliche Gespräche“ sagt Wilhelm. Während ihrer Zeit in Erding wird sie immer wieder zum Predigerseminar nach Nürnberg fahren, um die theoretische Seite zu reflektieren. Zweieinhalb Jahre wird sie in Erding bleiben, dann macht sie das 2. Examen und wird in eine neue Gemeinde versetzt.

Katrin Wilhelm wird am Sonntag, 30. September, um 10.30 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kletthamer Erlöserkirche in die Kirchengemeinde eingeführt.

Das architektonisch einmalige Gotteshaus kann auch am Sonntag, 9. September, beim Tag des offenen Denkmals von 11.30 bis 18 Uhr besichtigt werden. Um 14 Uhr bietet Architektin KarinKreutzarek eine Führung durch die Kirche an. Um 15 Uhr wird Roland Büch, der an der Planung des Baus beteiligt war, aus dieser Zeit erzählen.

Elvi Reichert