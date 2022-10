9125 Tage voller Liebe für Kinder

Von: Bernd Heinzinger

Im Mittelpunkt stehen immer die Kinder. Beim Jubiläumsfest des evangelischen Kindergartens war das nicht anders. „Jeder von euch ist einzigartig“, meinte Pfarrer Christoph Keller (4. v. l.). © Bernd Heinzinger

„Kinder, wie die Zeit doch vergeht.“ Unter diesem Motto feierte der evangelische Kindergarten in Altenerding sein Jubiläum.

Altenerding - Seit mittlerweile 25 Jahren kümmern sich dort liebevolle Erzieherinnen um den Nachwuchs. An diesem Tag stand aber das Feiern im Vordergrund. Kinder, Eltern und ehemalige Mitarbeiterinnen kamen vorbei in das wohlige Gebäude, das dank seiner Holzbauweise auch nach 25 Jahren noch viel Wärme versprüht. Leiterin Petra Schmidt betonte, dass sich die Kinder hier wohlfühlten und jeden Tag gerne kämen.“



Der Ehrentag des Kindergartens begann mit einem kleinen Gottesdienst. Schmidt rechnete den Kleinen dabei vor, dass die Einrichtung bereits seit 9125 Tagen existiere: „Sie ist ganz schön alt“, sagte sie und sorgte für Lachen. Pfarrer Christoph Keller sagte in Richtung der Jubiläumsgäste, dass alle Menschen geworden sind, um etwas Besonderes zu schaffen. Das klappe nicht bei jedem: „Aber jeder von euch ist einzigartig.“



In Richtung der Mitarbeiterinnen des Kindergartens bedankte sich Keller: „Ihr füllt den Beruf mit Liebe aus. Es ist eine schöne, aber auch sehr anstrengende Aufgabe.“ Selbst bei akuten Notfällen würden die Frauen immer eine Lösung parat haben: „Dank euch hat unser Kindergarten einen sehr guten Ruf erlangt.“



Ein wenig mit Sorgen in die Zukunft sprach Oberbürgermeister Max Gotz: „Wir müssen uns auf den demografischen Wandel einstellen.“ Noch klappe es mit der Betreuung, und er erfreue sich am Blick auf die glücklichen Kinder: „Aber so wird es angesichts des Mangels an Erziehern nicht unendlich weitergehen.“ Es werde wieder mehr auf Eigenverantwortung bei den Eltern herauslaufen: „Wir als Stadt versuchen natürlich weiterhin unser Bestes und stehen an der Seite der Familien.“



Im evangelischen Kindergarten herrsche Stabilität: „Dies ist wichtig für das Vertrauen, das Haus behält sich hoffentlich seine Lebendigkeit.“ Mitarbeiter, Eltern, Träger und Politik müssten künftig noch besser aufeinander zugehen, um für die Zukunft gewappnet zu sein.



Nach dem offiziellen Teil standen bei der Jubiläumsfeier die Kinder im Vordergrund. Für sie gab es einen ausgiebigen Spielenachmittag samt Tombola. Die Erwachsenen durften sich derweil beim Mittagessen und später am Kuchenbuffet stärken.



Alle Erlöse daraus kommen wiederum den kleinen Besuchern zu Gute, wie Petra Schmidt erklärte. Denn das sehr beliebte Bällebad ist in die Jahre gekommen: „Mit den heutigen Einnahmen wollen wir uns ein neues anschaffen.“ Darauf freuen sich die insgesamt 65 Kinder in den vier Gruppen bereits, die aktuell von 15 Mitarbeiterinnen betreut werden. Einen männlichen Erzieher gab es bislang übrigens noch nicht, wie Petra Schmidt abschließend mit einem Lachen erklärte. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten 25 Jahren. hz