Expressbus-Pläne liegen in der Schublade

Von: Uta Künkler

Eine der am stärksten genutzten Linien im Landkreis war der 512er Bus zum Flughafen vor Corona. © fmg

Die Pandemie bremst die Verstärkung für die Flughafenlinie 512 aus. Zwischenzeitlich waren in den Bussen 50 Prozent weniger Fahrgäste.

Flughafen/Erding – Zwei Jahre ist es her, dass der Erdinger Kreistag den Weg für den Einsatz von Expressbussen auf der Linie 512 von Erding an den Flughafen geebnet hat. Dann kam die Pandemie, und die Pläne sind in der Schublade verschwunden. Die Fahrgastzahlen an den Flughafen sind zunächst enorm zurückgegangen und noch immer bei weitem nicht auf dem Vor-Corona-Stand. Doch grundsätzlich halten MVV und Landkreis daran fest, den 512er zu verstärken.

„Die Regionalbuslinie 512 war vor der Corona-Pandemie eine der besten und am stärksten genutzten Linien im Landkreis Erding“, sagt Katrin Neueder, Fachbereichsleiterin Kreisentwicklung im Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Generell bestehe die Bestrebung, die Situation auf dieser Linie weiterhin zu verbessern und auszubauen – wenn nicht durch eine Expressbuslinie, dann zumindest durch eine dichtere Taktung.

Der 512er fährt montags bis freitags ab 3.10 Uhr von Erding in Richtung Flughafen. Die erste Fahrt in Gegenrichtung erfolgt um 3.58 Uhr. Danach fährt der Bus bis circa 22 Uhr in etwa einem 40-Minuten-Takt. Am Wochenende und an Feiertagen verlässt der Bus Erding das erste Mal um 4.53 Uhr. Die Fahrtenanzahl ist hier aber deutlich reduzierter als von Montag bis Freitag. „Hier ist eine wesentlich geringere Fahrgastdichte festzustellen“, sagt Neueder.

Rund 35 Minuten braucht der Bus vom S-Bahnhof Erding bis zum Terminal 1. Die bereits 2020 von Kreis und Stadt Erding befürworteten Expressbusse sollen von Erding nur ins Gewerbegebiet Schwaig fahren und von dort ohne weiteren Stopp weiter an den Flughafen.

Seit damals werden zu den Stoßzeiten auf der Strecke Gelenkbusse eingesetzt. Diese können bis zu 165 Personen transportieren (52 Sitzplätze und 113 Stehplätze). Die Gelenkbusse verkehren insbesondere in den Morgenstunden sowie in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und sind laut Neueder in der Regel aktuell auch mit bis zu 120 Fahrgästen ausgelastet. Das verstärkte Fahrgastaufkommen in den Morgen- und Nachmittagsstunden sei laut Neueder insbesondere dem Schichtbeginn und -ende verschiedener Firmen zuzurechnen.

„Wir merken, dass sich die Fahrgastzahlen, insbesondere im letzten Jahr, als die Corona-Zahlen zurückgingen, auch ein klein wenig erholt haben“, informiert Neueder. Da aber aktuell noch wenig Betrieb am Flughafen stattfindet, seien die Fahrgastzahlen weiterhin noch nicht wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Pandemie. „Wir haben immer noch Einbrüche von mindestens 50 Prozent der Fahrgäste im Vergleich zu 2019“, so Neueder.

Noch ist nicht klar, wie und vor allem wann es weitergeht mit dem Expressbus zum Flughafen. Wie so viele Entscheidungen hängt auch diese vom Fortschreiten der Pandemie ab. Auf einen konkreten Zeitplan will sich der Landkreis darum nicht festlegen. Sobald am Flughafen wieder annähernd Vollbetrieb herrscht, ist aber mit einer Umsetzung der Pläne zu rechnen. Denn Neueder beteuert, der Grund für die Verzögerung seien die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten Fahrgasteinbrüche gewesen.