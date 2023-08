Fahrradstreifen in Geisling muss saniert werden

Von: Hans Moritz

1,50 Meter breite Sicherheit: der Fahrradstreifen in Langengeisling. © Helga Priglmeir

Für die Sicherheit der Radfahrer in Erding greift Erding noch einmal tief in die Tasche. Das liegt an:

Erding - Straße und Radweg in einem: Auf den Asphalt aufgemalte Markierungen machen’s möglich – und halten Autos auf Abstand zu Radlern. Doch sicher wird es erst, wenn auch der Untergrund hergerichtet ist. Das passiert nun – in einem weiteren Abschnitt – auf der Alten Römerstraße in Langengeisling.



2018 hatte die Stadt auf einer Länge von insgesamt (beidseits) 2,1 Kilometern und einer Breite von 1,50 Metern Asphalt und Entwässerungsrinnen der Alten Römerstraße saniert, nachdem die Fahrbahnränder teilweise abgesackt waren. Nun hat sich nach Angaben von Stadtbaumeister Sebastian Henrich herausgestellt, dass in einem bisher unsanierten Straßenabschnitt weitere 600 Straßenmeter im Bereich des Radstreifens neu asphaltiert werden müssen.



Die Stadt hat die Leistung ausgeschrieben und laut Henrich von fünf Firmen Angebote erhalten. Der Zuschlag ging an den wirtschaftlichsten Bieter, die Max Streicher GmbH aus Deggendorf. Die Sicherheit der Radfahrer ist der Stadt in diesem Fall knapp 83 000 Euro wert. Die Abstimmung erging im Ferienausschuss.



OB Max Gotz (CSU) nahm die marode Fahrbahn zum Anlass, einmal mehr die Bedeutung einer neuen Nordanbindung durchs Fliegerhorstgelände als Parallele zur Alten Römerstraße zu betonen. Sie soll dann in die Nordumfahrung münden. ham