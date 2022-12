Familienvater hat Kinderpornos auf dem Handy

Von: Hans Moritz

Zehntausende Pornobilder fand ein Gutachter, die meisten davon legal. © dpa

Ein 44-Jähriger aus dem südlichen Landkreis wird zu 11 200 Geldstrafe verurteilt. Es waren kinder- und jugendpornografische Dateien auf seinem Handy – Die meisten davon hatte er rechtzeitig gelöscht.

Erding – Es war ein etwas groteskes Bild, das sich den Zuschauern eines Prozesses wegen Kinder- und Jugendpornografie am Amtsgericht Erding bot: Vorne saß der 44 Jahre alte Angeklagte, im Zuhörerraum seine Frau. Was sie sich anhören musste, dürfte nur eine sehr stabile Ehe aushalten. Am Ende wurde der Mann aus dem südlichen Landkreis zu 11 200 Euro Geldstrafe verurteilt – für den Besitz eines kinderpornografischen Bildes und eines jugendpornografischen Videos.

Doch dem Gericht war klar, dass dieser Fund nur die Spitze des Eisbergs war. Ein vom Gericht bestellter Gutachter aus Dorfen hatte auf dem Smartphone Zehntausende von Pornobildern gefunden, die allermeisten jedoch nicht unter Strafe stehend. Allerdings befand sich im Cache-Speicher, quasi dem elektronischen Papierkorb mit Langzeitgedächtnis, eine höhere zweistellige Zahl an kinder- und jugendpornografischen Dateien. Sie durften für die Anklage aber nicht herangezogen werden.

Allerdings ließ dieser Fund die Argumentation des Angeklagten nicht gerade glaubwürdig erscheinen. Er versicherte in der zweistündigen Verhandlung: „Ich weiß nicht, wie diese Bilder auf mein Handy gekommen sind. Ich lehne so was ab, ich finde das eklig.“ Die Dateien müsse er zugeschickt bekommen und dann nicht sofort gelöscht haben.

Unglaubwürdig auch deshalb, weil der Gutachter Bild und Video in einem gesonderten Speicher des Handys aufgestöbert hatte, zu dem es einen eigenen Code gab. Dennoch blieb der Familienvater bei seiner Version. Richter Björn Schindler, Vorsitzender des Schöffengerichts, ließ durchscheinen, dass er in dem Mann sehr wohl einen Konsumenten von Kinder- und Jugendpornos sehe. Dass dieser in großem Stil Sex auf dem Handy gucke, räumte der 44-Jährige indes ein.

Angeklagt war er „nur“ wegen des Besitzes, nicht wegen des Anfertigens oder der Weitergabe, was die Strafe erheblich verschärft hätte.

Dennoch beantragte Staatsanwältin Lisa-Marie Kapser eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Verteidiger Florian Wehner plädierte auf Freispruch, weil das Gericht nicht widerlegen könne, dass die Dateien unbemerkt auf das Smartphone gelangt sein könnten.

Die Überraschung: Nach der Beratung der Kammer musste erneut in die Beweisaufnahme eingetreten werden. Denn es war übersehen worden, dass die Pornos vor der Verschärfung des Sexualstrafrechts im Juli 2021 abgespeichert worden waren.

Dieser Prozess dürfte zwischen April 2019 und Mai 2021 erfolgt sein. Auf die Spur gekommen war die bayerische Justiz dem Mann nach einem Hinweis einer Spezialbehörde in den USA, die das Hochladen von Kinder- und Jugendpornografie weltumspannend verfolgt. Der Tipp landete beim Bayerischen Landeskriminalamt, das die Erdinger Polizei mit den Ermittlungen betraute.

Ein Polizeibeamter sagte aus, der Mann habe sich kooperativ verhalten und sei vom Besuch der Beamten sichtlich überrascht gewesen.

Nach altem Recht kann der Besitz auch mit einer Geldstrafe geahndet werden. Mittlerweile beginnt der Strafrahmen bei einem Jahr Gefängnis. Dennoch blieb Staatsanwältin Kapser bei ihrer Forderung nach 14 Monaten Haft auf Bewährung. Verteidiger Wehner pochte weiter auf Freispruch, hilfsweise plädierte er auf eine Geldstrafe von maximal 130 Tagessätzen.

Richter Schindler verurteilte den Familienvater zu 140 Tagessätzen zu je 80 Euro, in der Summe 11 200 Euro. Die Kammer gelangte zu dem Schluss: „Der bedingte Vorsatz ist belegbar.“ Dafür spreche schon das Ablegen in einer geschützten Datei.