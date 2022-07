„Blauer Hirsch“: Mitte 2023 ist Schluss im Vereinsheim

Von: Gabi Zierz

Geschmackvolle Einrichtung, gute Küche: Der „Blaue Hirsch“ hat sich schnell einen Namen in der Gastroszene Erdings gemacht. © FC Langengeisling

Damit haben die Wirtsleute nicht gerechnet: Der FC Langengeisling lässt den Pachtvertrag mit ihnen für sein Vereinsheim „Blauer Hirsch“ auslaufen. Mitte 2023 ist für sie dort Schluss.

Langengeisling – Der „Blaue Hirsch“, das wegen seiner Küche über Erding hinaus bekannte Vereinsheim des FC Langengeisling, wird Mitte nächsten Jahres einen neuen Wirt bekommen. Der FCL lässt den noch bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag mit der „alles blau GmbH“ des Pächterehepaars Anja und Gerd Hirsch auslaufen. Das teilte er am Donnerstag mit – und überraschte damit die Wirtsleute.

In dem Schreiben heißt es: „Nach langen intensiven Gesprächen sowohl mit Vereinsmitgliedern als auch innerhalb der Vorstandschaft hat sich herauskristallisiert, dass wir künftig mehr auf den Verein und seine Mitglieder eingehen möchten.“ Dazu werde der Verein weiter auf eine traditionelle und moderne deutsche Küche setzen, die für alle Gäste und Mitglieder bei ihren Besuchen und sonstigen Anlässen in der Vereinsgaststätte des FC Langengeisling etwas Passendes biete. FCL-Vorsitzender Josef Kaiser hat die Pressemitteilung unterschrieben und auch den Wirt informiert.

Dass der ursprünglich auf zehn Jahre abgeschlossene Pachtvertrag nur noch bis Mitte 2023 läuft, ist das Ergebnis einer Gütetermins bei Gericht vom Februar 2021. Davor hatte der FCL bereits mit einer Räumungsklage gedroht, sprach von „zahlreichen Vertragsverletzungen“. Hirsch bestritt die Vorwürfe.

Spannungen zwischen Verein und Wirt waren erstmals im August 2020 öffentlich geworden, ein Dreivierteljahr nach der großen Eröffnung des „Blauen Hirsch“ (wir berichteten). Dieser war nicht als reines Vereinsheim konzipiert, sondern setzte, auch fürs gastronomische Überleben, wie Hirsch damals erklärt hatte, auch auf externe Gäste. Eine Rechnung, die für die Wirtsleute aufging. Binnen weniger Monate erarbeitete sich das Lokal einen hervorragenden Ruf und lief gut.

Andererseits fühlten sich viele FCL-Mitglieder nicht genug wertgeschätzt im Vereinsheim. Beim Gütetermin Anfang 2021 einigte man sich auch deshalb unter anderem darauf, dass für den Verein dauerhaft zwei Nebenzimmer reserviert sind. An der Grundstimmung änderte das aber offenbar wenig, wie die Entscheidung jetzt deutlich macht.

Die Wirtsleute haben offenbar nicht mit der Entscheidung des Vereins gerechnet, den Vertrag auslaufen zu lassen. „Die Überraschung war groß, da seit Anfang 2022 die Aussagen seitens des FCL genau gegenteilig waren“, erklärte Hirsch auf Nachfrage unserer Zeitung.

In seiner Stellungnahme schreibt er, man habe sich mündlich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt und der FCL habe angeblich einen neuen Vertragsentwurf in anwaltlichen Auftrag gegeben. „Eine Erklärung, wie es zu dieser 180- Grad-Wende kam, blieb der Vorstand schuldig“, schreibt Hirsch. Es sei lediglich angeführt worden, dass der Verein bestmöglich für sich alle Möglichkeiten ausloten müsse und man sich ja wieder bewerben könne.

FCL-Chef Kaiser wollte sich dazu nicht äußern. Er betonte aber: „Meine Aufgabe ist es, die Interessen des Vereins und der Mitglieder zu wahren.“ Der Vorstand habe die Pächter nicht hinhalten wollen und die Entscheidung deshalb schon jetzt öffentlich gemacht.

Anja und Gerd Hirsch bedauern diese Entscheidung sehr. Vor allem, weil das Lokal hervorragend eingeführt sei, viele treue Stammgäste habe und eigentlich das Gefühl da gewesen sei, „in Langengeisling angekommen und angenommen zu sein“, so die Wirtsleute. Sie kündigen an: „Wir freuen uns aber darauf, noch fast ein Jahr unsere tollen Gäste im Blauen Hirsch verwöhnen zu dürfen und machen uns nun auf die Suche nach einer neuen Location in und um Erding, so dass der Betrieb ab Juli 2023 nahtlos fortgesetzt werden kann.“ Wer einen Pächter für seine Wirtschaft suche, könne gerne aktiv auf sie zukommen.

Die Wirtsleute haben seit kurzem übrigens ein zweites gastronomisches Standbein. Im Juni haben sie eine Landshuter Institution, das Restaurant im Bernlochner Palais, übernommen.