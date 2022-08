Festwirtsfamilie Pianka: Abschied vom Erdinger Herbstfest

Der erste Einzug auf dem Erdinger Herbstfest: Angie und Uwe Pianka waren 1992 die neuen Festwirte im Weißbräuzelt. © privat

Die Festwirtsfamilie Pianka hört nach 30 Jahren auf dem Erdinger Herbstfest auf. Uwe und Mario Pianka blicken auf eine bewegte Zeit im Weißbräuzelt zurück.

Erding – Im Weißbräuzelt auf dem Erdinger Herbstfest geht eine Ära zu Ende. 1992 war Familie Pianka zum ersten Mal für den Zeltbetrieb verantwortlich. 30 Jahre später übergibt sie das Zepter an Familie Schmidt.

Angie und Uwe Pianka führten Anfang der 1990er Jahre das Lokal Isareck in Wang bei Moosburg. Weißbräu-Chef Werner Brombach, Steuerberater Sigi Zanker und Zahnarzt Klaus Scheiner seien ab und zu bei ihm eingekehrt, erinnert sich Uwe Pianka. Eines Tages habe Brombach gefragt, ob die Wirtsleute den Weißbräu übernehmen möchten – und sie sagten zu.

„Früher war es so: Der Weißbräu-Wirt ist auch der Festwirt. Das wussten wir damals aber nicht“, erzählt der gebürtige Münchner Uwe Pianka. Erst war es Familie Krämer, später Familie Dangl. „Und dann wurden wir Anfang 1992, als wir den Weißbräu übernommen hatten, voll ins kalte Wasser geworfen. Im Mai hieß es, dass wir die neuen Festwirte seien.“ Gleich begann er mit Recherchen bei ehemaligen Mitarbeitern und Zulieferern, was auf dem Herbstfest gefragt ist. „Da haben uns die Dangl-Leute wahnsinnig geholfen“, lobt Uwe Pianka, „und vom ersten Jahr an hat es gut funktioniert“.

Was beim ersten Herbstfest allerdings nicht passte, war beim Auftakt die Biertemperatur. „Wir haben ja aus Tragl ausgeschenkt, diese aber zu spät eingelagert. Somit war das Bier nicht kalt genug“, blickt der 67-Jährige zurück. „Unsere Bedienungen haben gemeint: ,Das gibt eine Katastrophe’, aber es ist gut gegangen.“ Sofort ließ er mehrere Kühlwagen anrollen und bekam die Sache so in den Griff. „Man lernt halt immer dazu“, sagt er grinsend.

Anfangs musste er oft improvisieren. „Über die Jahre haben wir aber alles perfektioniert.“ Seine Frau Angie hat sich um das Büro und die Zahlen gekümmert, er um den Rest. „Und der Mario war auch vom ersten Volksfest an dabei und hat alles mitgemacht“, sagt Uwe Pianka und ergänzt lachend: „Am Anfang hat er zehn Prozent gearbeitet und ist 90 Prozent Karussell gefahren – er hat seinen Lohn gleich am Platz gelassen.“ Sohn Mario erinnert sich: „Ich habe Krüge gewaschen, eingeschenkt, bedient und dann – als Ergänzung zu meiner Kochlehre – in der Küche gearbeitet und Hendl gebraten. Jeder Tag war ein Erlebnis“, sagt der heute 35-Jährige.

Uwe Pianka ist anfangs mit seiner Frau von einem Volksfest zum anderen gefahren. „Wir haben uns vor allem die Speisekarten angeschaut und die Bands angehört.“ Sein Wahlspruch: „Lieber gut kopiert, als schlecht erfunden.“ Überhaupt sei das Finden von Musikkapellen sein Hobby gewesen. Die Blechblosn habe er zum Beispiel entdeckt, „als ich mit unseren Stammtischbrüdern bei einem Fest am Flughafen war. Da gab es ein heftiges Gewitter und Stromausfall. Da haben die dann einfach ohne Verstärker weitergespielt, und da habe ich gemerkt, was die für eine gute Musik machen.“

Er habe stets versucht, „das Zelt im Powerbetrieb zu halten“, sagt Uwe Pianka. „Später war es so, da hättest du auch einen mit der Querflöte reinstellen können, und alle wären sofort auf der Bank gestanden. Wir hatten einfach immer gute Stimmung.“

Trotzdem habe es kaum Randale gegeben. „Die ersten Jahre hatten wir vier Ordner, zuletzt 25, aber nicht, weil es wilder geworden ist, sondern weil die Auflagen immer mehr wurden“, sagt Uwe Pianka. Außerdem hätten die Bedienungen noch alle Gäste gekannt. Wenn sich wirklich jemand aufgeführt habe, hätten sie gemahnt: „Seid’s anständig Buam, sonst kriagt’s nächst’s Jahr koan Tisch mehr!“ Und schon sei Ruhe gewesen.

Nur wenn die Leute bei plötzlich einsetzendem Regen ins Zelt stürmten, wurde es eng. „Davor hatte ich immer am meisten Angst, dass das Wetter umschlägt“, gibt Uwe Pianka zu. „Das Zelt war damals schwer beherrschbar, und ab und zu mussten wir zumachen. Toi, toi, toi – es ist nie was passiert.“ Später habe man Reservierungsbändchen eingeführt und die Bedienungsgänge. Die seien behördlich angeordnet worden, „und das war auch gut so“.

Schee war’s: Uwe und Mario Pianka stoßen auf 30 erfolgreiche Festwirtsjahre an. © Wolfgang Krzizok

Problematisch sei lange der Hinterausgang in Richtung Kleingartenanlage gewesen. „Da sind die Leute immer raus und haben an die Hecke gebieselt, und der Steinberger Fritz als Kleingarten-Chef hat sich immer furchtbar darüber aufgeregt“, erinnert sich Uwe Pianka und meint lachend: „Wahrscheinlich ist die Hecke deshalb so gut gewachsen.“ Später wurde eine zweite WC-Anlage auf der Westseite gebaut.

In diesem Zusammenhang loben Uwe und Mario Pianka die Zusammenarbeit mit der Stadt Erding und vor allem mit dem Erdinger Weißbräu. „Der Weißbräu hat an der Deko und am Innenausbau nie gespart. Auch die Musikanlage war immer absolut hochwertig. Da merkt man, was das Weißbräu-Festzelt für eine Wertigkeit hat“, sagt Uwe Pianka. Kunden aus aller Welt werden eingeladen, dazu Fanclubs und Vereine. „Viele Leute unterschätzen, was der Weißbräu für das Fest tut, und davon profitieren alle Geschäfte und die Gastronomie sowie die Hotellerie in Erding“, betont er. „Das Herbstfest ist zu einer Marke geworden, die ganz hoch angesiedelt ist. Es ist ein großes Familienfest.“

Seine Frau Angie habe damals immer Listen geführt, was an welchen Tagen gegessen wird, erzählt Uwe Pianka. Am ersten Wochenende seien meist die teuren Gerichte gefragt, ab Montag dann mehr der Schweinsbraten und Würstl. „Es ist erstaunlich, dass diese Zahlen in den folgenden Jahren nur minimal variiert haben.“

Ein schwerer Schicksalsschlag war, als Angie Pianka 2013 starb. „Das war eine harte Zeit für uns alle“, sagt Uwe Pianka. „Gut, dass der Mario schon im Büro mitgearbeitet hatte und von den Leuten dort, allen voran Maresa Wimmer, toll unterstützt worden ist.“ So sei in den folgenden Jahren alles reibungslos gelaufen.

Während der Corona-Pandemie ist bei Familie Pianka der Entschluss gereift, das Weißbräuzelt abzugeben. „Ein Festzelt kann man nicht nebenbei machen. Wir haben so viele andere Firmen, um die wir uns kümmern müssen“, stellt Uwe Pianka fest. Außerdem stehe es beim Personal „Spitz auf Knopf“, das heißt: „Der Fachkräftemangel hört nicht auf. Das zehrt, und dann kommen verstärkt Krankheitsfälle dazu.“

Im November teilten die Piankas dem Weißbräu mit, dass sie aufhören möchten. „Für dieses Geschäftsfeld ist bei uns einfach keine Luft mehr“, begründet Uwe Pianka die Maßnahme. Sohn Mario nickt zustimmend. „Wir haben die Weißbräu-Wirtschaften in Erding und München-Großhadern, in Erding außerdem den Gasthof zur Post, das Hotel Arooma und einen Großteil der Gastronomie in der Therme mit drei Lokalen und vier Poolbars – das sind über 170 Festangestellte.“

Als Festwirt-Nachfolger schlugen sie Familie Schmidt vor. „Den Patrick kenne ich noch von der Berufsschule her, und seine Frau Steffi kommt aus Taufkirchen“, erzählt Mario Pianka. Patrick Schmidt führte früher das Kulinaria in Taufkirchen und jetzt das Zollhaus in Landshut. Zudem ist er selbst Festwirt, zum Beispiel auf der Landshuter Dult. „Der Patrick hat auch früher schon für uns gearbeitet, auf dem Volksfest und in der Therme“, berichtet Uwe Pianka. Sohn Mario ergänzt: „Wir haben den Schmidts alle Infos gegeben. Sie stehen ständig mit uns im Austausch. Wir wünschen ihnen viel Erfolg, und dass sie genau so viel Spaß am Erdinger Festwirte-Dasein haben, wie wir hatten.“

Und was machen die Piankas jetzt während der Herbstfest-Zeit? Mario und seine Frau Daniela halten die Stellung im Weißbräu-Stammhaus an der Langen Zeile. „Wir haben einiges geplant zur Herbstfest-Zeit. Vom Frühshoppen mit Livemusik bis zum Barbetrieb mit DJ ist alles dabei – und freilich werden wir das Herbstfest zum ersten Mal als normale Gäste besuchen.“ Und Uwe Pianka? „Ich war seit 1992 immer da. Diesmal fahre ich in Urlaub.“