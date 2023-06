Feuer bei den BMW Open

Zwei nicht alltägliche Einsätze für die Feuerwehr Altenerding

Von Hans Moritz schließen

Solche Alarmierungen erlebt man bei der Feuerwehr Altenerding nicht alle Tage. In einem Fall drohte eine Umweltkatastrophe.

Altenerding - Keine 24 Stunden nach der Einweihung fünf neuer Fahrzeuge und Einsatzmittel (wir berichteten) konnte die Freiwillige Feuerwehr Altenerding am Sonntag gleich zweimal unter Beweis stellen, wie wichtig gute Ausrüstung ist.



Am Vormittag wurde die Ölwehr der Altenerdinger Feuerwehr nach Mintraching im Landkreis Freising alarmiert. Laut Polizei waren in der Früh mehrere geparkte Lastwagen und Auflieger in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten liefen größere Mengen Öl und Diesel sowie durch das Feuer freigesetzte Kühlmittel aus.



+ Huckepack nahm das Feuerwehrfahrzeug die Müllpresse und leerte das Brandgut. © FF Altenerding

Zunächst gelang es, die Flüssigkeiten in einem provisorisch angelegten kleinen See aufzufangen. Gegen 9.30 Uhr rückten dann die Altenerdinger Ölwehr an, um den See abzupumpen und den Dieseltank eines Lkw umzufüllen, heißt es auf der Facebookseite der Feuerwehr. Dieser Öl-Einsatz – es war bereits der dritte in der zu Ende gegangenen Woche – zog sich über drei Stunden hin.



Viel Zeit zum Durchschnaufen hatten die Ehrenamtlichen nicht. Gegen 16 Uhr wurden sie zu einem weiteren Brand alarmiert – diesmal mit den Kameraden aus Eichenried zum dortigen Golfplatz, teilt die Feuerwehr weiter mit. Während der BMW Open hatte eine nahezu volle Müllpresse Feuer gefangen. Eine Zugmaschine nahm die Presse kurzerhand huckepack, fuhr sie aus dem Veranstaltungsgelände und entleerte sie auf einer Grünfläche, wo sie gefahrlos abgelöscht werden konnte.



Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, das Golfturnier wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Vermutlich hatte sich Abfall durch die Pressung entzündet. ham