Feuer in Erdinger Einkaufszentrum

Dichter Qualm drang am Donnerstagmittag aus dem Egger-Zentrum an der Dorfener Straße.

Mehrere Läden evakuiert – Sieben Leichtverletzte

Von Hans Moritz schließen

roßalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagmittag in Erding: Bei einem Brand wurde das Egger-Zentrum an der Dorfener Straße, in dem sich auch das Kino befindet, völlig verraucht.

Erding - Das und sämtliche Geschäfte wurden sofort evakuiert. Dennoch zählte der Einsatzleiter Rettungsdienst sieben Leichtverletzte, die den beißenden Qualm eingeatmet hatten. Ins Krankenhaus musste aber nur einer. Drei Rettungswagen waren an der Einsatzstelle.



Nach ersten Ermittlungen fingen nacheinander zwei Putzmaschinen Feuer, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Die Passage wirkte wie ein Schornstein. Der Qualm zog in sämtliche Läden, darunter in einen Edeka-Markt, die Postfiliale, eine Eisdiele, Pizzeria und in die Räume des Kinos. Sie durften vorerst nicht mehr betreten werden.



Den Feuerwehren Erding, Altenerding und Langengeisling gelang es schnell, die Gefahr zu bannen und die Putzmaschinen ins Freie zu bringen. Danach wurde der Komplex entraucht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ham