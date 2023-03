Feuerwehr Altenerding: Mehr Einsätze, weniger Aktive

Von: Hans Moritz

Lebensgefahr herrschte am 16. Dezember, als ein Baum auf die Stromleitung und den S-Bahnhalt St. Koloman gefallen war. Es war einer von 334 Einsätzen für die Feuerwehr Altenerding im vergangenen Jahr. © FF Altenerding

Zurück zur Vor-Corona-Realität bedeutete für die Stützpunkt-Feuerwehr Altenerding im vergangenen Jahr: wieder mehr Einsätze als in der Hochzeit der Pandemie.

Altenerding - 334 Mal wurde die Stützpunktfeuerwehr 2022 alarmiert, 45 Anrufe von der Integrierten Leitstelle mehr als 2021. Kommandant und Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier und Vorsitzender Karsten Metzger sprechen dennoch von einem erneut außergewöhnlichen Jahr. Denn „ein regulärer Einsatz- und Übungsdienst war lange nicht möglich, wir mussten uns immer wieder an die neuen Gegebenheiten anpassen“, heißt es im Jahresbericht. Dies sei aber „sehr gut gelungen“.



Die 334 Einsätze verteilen sich auf 45 Brände (2021: 36), 216 Technische Hilfeleistungen etwa nach Unfällen oder Sturmschäden (201) und vier Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Von 41 auf 47 gestiegen ist die Zahl der falschen Alarmierungen. Dabei leisteten die Ehrenamtlichen 4174 Einsatzstunden. Kurios: Das waren 961 weniger als 2021 – die Alarme konnten offensichtlich schneller abgearbeitet werden.



Prägende Einsätze im vergangenen Jahr waren der Vollbrand einer 200 Quadratmeter großen Halle an der Müllumladestation in Isen am 29. Januar, ein brennender Dachstuhl in Eichenried am 26. Februar, ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Schlossallee am 10. März, der Sturz eines Arbeiters von einem Hallendach am 6. Mai, ein umgestürzter Baukran in Niederneuching am 1. August, der Brand in einem Hotel in Erding-West am 3. Dezember, sowie ein Baum, der auf den S-Bahnhof St. Koloman gefallen war und die Stromleitung abgerissen hatte am 16. Dezember. Auch aus der Statistik herauszulesen ist, dass die meisten Einsätze zwischen 12 und 18 Uhr gefahren wurden, einsatzreichster Wochentag war der Freitag.



Zwei Besonderheiten bescherten der Feuerwehr etliche zusätzliche Einsätze: Zum einen stellt sie die überörtliche Einsatzleitung, zum anderen verfügt sie über den Ölwehrzug, der sogar südbayernweit angefordert werden kann. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, wurden 139 Übungen abgehalten. Dabei fielen 3054 Stunden an.



Leicht rückläufig ist die Personalstärke der Altenerdinger Feuerwehr: 2022 zählte sie 35 Jugendkräfte zwischen zwölf und 15 Jahren (2021: 49), zwölf 16- bis 17-Jährige (13) und 92 aktive Wehrleute zwischen 18 und 25 Jahren (108). Dafür ist die Zahl der Vereinsmitglieder gestiegen – von 316 auf 335, der höchste Wert seit 2016.



Vom Nachwuchs berichtet Jugendwart Florian Mösl, dass die Jugendgruppe 47 Mitglieder zähle, davon 19 Frauen. 2022 habe es elf Abgänge, fünf Ein- und neun Übertritte in die aktive Mannschaft gegeben. Beim Bezirkswettbewerb war Altenerding mit zwei Teams vertreten, die es danach auch in den Landesentscheid schafften und mit den Plätzen acht und 21 (von 22) heimkehrten.



Vorsitzender Karsten Metzger ist erleichtert, dass ab der zweiten Jahreshälfte das Vereinsleben wieder regulär habe stattfinden können – mit Ausflug, Kirtafest und Nikolausfeier. Nicht zuletzt die Stammtische finden wie üblich am Freitagabend statt.



Die Jahreshauptversammlung ist am morgigen Freitag um 19.30 Uhr im Gasthaus Lindenwirt in Bergham. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Ehrungen und Ernennungen. ham