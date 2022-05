Ente gut, alles gut: Feuerwehr Altenerding rettet Küken aus Fallrohr

Von: Hans Moritz

Kükenrettung: Die Feuerwehr Altenerding befreite drei kleine Entlein. © FF Altenerding

Die Feuerwehr Altenerding hatte einen besonderen Einsatz: Sie hat drei Küken aus einem Fallrohr gerettet.

Altenerding – Einen tierischen Einsatz hatte die Feuerwehr Altenerding. Sie bewahrte im Bereich der Therme Erding drei Entenküken aus einem Entwässerungsfallrohr vor dem sicheren Tod.

Am Donnerstagabend meldeten Zeugen unweit des Hotels, dass sie das Piepen von Tieren aus einem Rohr gehört hatten. Mindestens ein Entenküken hing fest, heißt es auf der Facebookseite der Wehr. Die Feuerwehrler stellten fest, dass es sich um ein gewinkeltes Rohr handelte, das kleine Entlein kam die glatte Kunststoffwand nicht hinauf. Mit mehreren Materialien versuchten die Ehrenamtlichen, dem Jungtier Starthilfe zu geben – vergebens.

Also suchten die Einsatzkräfte den nächsten begehbaren Kanal und vergewisserten sich, dass das Rohr auch in diesen Kanal mündet. Behutsam wurde die Leitung mit Wasser gefüllt – das Küken wurde quasi freigespült. An der Mündung wartete ein Feuerwehrmann, um es in Empfang zu nehmen. Doch als Nummer eins gerettet war, hörte das Piepen in dem Fallrohr nicht auf. Erneut wurde das Rohr gespült, und am Ende hatte die Wehr drei Entenküken das Leben gerettet. Ente gut, alles gut.

ham