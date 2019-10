Trauer um „Baukommandant“

Die Feuerwehr Altenerding trauert um ihren Ehrenkommandanten Eduard „Edi“ Rotter. Der frühere Bundesbahninspektor im Stellwerk am Ostbahnhof starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren.

Altenerding – Der Feuerwehr trat er 1960 bei und bekleidete mehrere Ämter, zunächst als Schriftführer und Stüberlwirt. Von 1980 an war Rotter 20 Jahre lang Kommandant, einige Jahre zudem Kreisbrandmeister. 1986 erhielt er das Ehrenzeichen in Silber, vier Jahre später folgte die Ausführung in Gold. 2002 schied Rotter altersbedingt aus der aktiven Mannschaft aus, die ihn 2004 zum Ehrenkommandanten ernannte. 2011 ehrte sie ihn für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Beim An- und Umbau des Gerätehauses im Jahr 2000 machte sich Rotter einen Namen als „Baukommandant“, der fast täglich vor Ort war. Auch bei der Restaurierung des Feuerwehr-Oldtimer Dodge war Rotter aktiv beteiligt. „Der Edi war stark an der Entwicklung unserer Feuerwehr beteiligt. In seiner Amtszeit konnten etliche Fahrzeuge beschafft werden“, würdigt ihn Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier.

Zudem war Rotter leidenschaftlicher Imker, der den Honig seiner Bienen von 1991 bis 2011 am Erdinger Christkindlmarkt verkaufte.

Der Rosenkranz wird am Sonntag, 27. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung gebetet. Requiem und Beerdigung finden am Montag, 28. Oktober, um 14 Uhr auf dem Friedhof Altenerding statt. ham